Reportaron fallas de WhatsApp a nivel mundial en la aplicación y la versión web

La aplicación de mensajería instantánea de Meta, WhatsApp, presentó fallas a nivel mundial en su funcionamiento este miércoles por la tarde, por lo que millones de usuarios quedaron incomunicados tras la caída del servicio.

Según las estadísticas que presenta el sitio especializado en fallas en aplicaciones Down Detector, alrededor de las 15 horas del miércoles, los usuarios reportaron que tuvieron inconvenientes con el servicio.



Si bien WhatsApp no brindó un comunicado al respecto, en aproximadamente 20 minutos se restableció el servicio.

Por el momento, no se saben los motivos por los que la aplicación dejó de funcionar. Las redes sociales se hicieron eco tanto de los problemas como así también cuando se solucionaron los mismos.



