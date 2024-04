España: sancionan al Getafe por insultos racistas contra Marcos Acuña

Sociedad El argentino Marcos Acuña fue víctima de insultos racistas en España

Otros casos de racismo

El Getafe tendrá que disputar sus próximos tres partidos de local con un cierre parcial de las gradas de su estadio como sanción por los cánticos racistas sufridos por el zaguero argentino Marcos Acuña durante el partido contra el Sevilla de la Liga española el pasado fin de semana.Además, el comité de competición de la Federación Española de fútbol anunció el miércoles que el club del sur de Madrid tendrá que pagar una multa de 27.000 euros (29.100 dólares).Las sanciones se producen luego que el encuentro contra el Sevilla tuvo que ser interrumpido brevemente debido el episodio racista hacia Acuña, lateral izquierdo del club andaluz y campeón mundial con Argentina en Qatar 2022. El entrenador del Sevilla Quique Sánchez Flores también fue víctima de improperios racistas.El árbitro del partido consignó en su acta que debió detener el juego a los 68 minutos ante los insultos hacia el argentino, diciéndole “Acuña mono” y "Acuña vienes del mono”.Las secciones del estadio de donde provinieron los insultos estarán cerradas para los próximos partidos del Getafe contra Real Sociedad, Athletic Bilbao y Atlético Madrid.Los aficionados con abonos de temporada en esas zonas no podrán ser reubicadas a otras partes del estadio Coliseum.El fútbol español ha sido sacudido por una serie de incidentes en los que múltiples jugadores han sido víctimas de insultos racistas. El principal ha sido Vinícius Júnior, el delantero del Real Madrid. El internacional brasileño, de raza negra, también fue el foco de insultos racistas la pasada temporada.La semana pasada, España y Brasil empataron 3-3 en el estadio Santiago Bernabéu del Madrid, en un amistoso que fue organizado para promover la lucha contra el racismo a raíz de los ataques racistas contra Vinícius la pasada temporada.Vinícius ha fustigado a las autoridades españoles por no tomar medidas efectivas para darle protección a él y a otros jugadores.También el sábado, el partido de la tercera división de España entre Sestao River y Rayo Majadahonda fue suspendido cerca del final luego que el arquero del equipo visitante fue expulsado tras encararse con un aficionado que profirió en un insulto racista en su contra.Cheikh Sarr, el arquero del Rayo y quien es negro, fue expulsado tras encarar la grada detrás del arco que defendía. Entrevistado el martes, Sarr señaló que no pudo tolerar más los insultos y que nunca había vivido una situación como esa en el fútbol.El Getafe-Sevilla se reanudó luego que la megafonía del estadio advirtió al público que se abstuviera de proferir lenguaje racista o xenófobo.Sánchez Flores, quien ha dirigido al Getafe en tres ocasiones previas, reveló tras el partido que le llamaron “gitano”. El Sevilla se llevó la victoria por 1-0. Fuente: (LaVoz)