Secuestraron y asesinaron a cinco turistas en una playa de Ecuador

La Policía de Ecuador capturó este sábado a un implicado en el asesinato múltiple de cinco personas, registrado el viernes durante un ataque armado en el sector de Ayampe, en la vía Puerto López-Santa Elena, en la costera provincia de Manabí (oeste).



La corporación informó en su cuenta de X que la detención se produjo tras labores investigativas que permitieron ubicar la vivienda usada como escondite por el sujeto y donde se incautaron seis fusiles, dos pistolas, 51 alimentadoras, cartuchos, material explosivo y más indicios asociativos a este hecho delictivo.



Afirmó que la Policía continuaba "con las operaciones para localizar y capturar a los presuntos participantes de este hecho violento" ocurrido en Manabí, una de las provincias más violentas del país debido a la presencia de grupos narcodelictivos, señaló la agencia Xinhua.



Las víctimas fueron asesinadas después de ser secuestradas en un hotel de Puerto López, un balneario en la costa del Pacífico ecuatoriano, a donde habían llegado para disfrutar del feriado de Semana Santa, que inició el pasado viernes y concluye el domingo en el país.



Se trataba de un grupo de turistas provenientes de Pedro Carbo que fueron secuestrados por al menos 20 hombres armados y ejecutaron a cinco mayores de edad, mientras otros tantos menores de edad y un adulto, quien avisó a las autoridades sobrevivieron, indicó el sitio local Primicias.



Las víctimas no tenían antecedentes delictivos, por lo que las sospechas apuntaban a una fatal confusión de los asesinos.



"Cualquier ataque contra un ecuatoriano es un ataque al Ecuador. Lo sucedido en Santa Elena y Manabí nos recuerda que la batalla continúa", sostuvo el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en su cuenta de X.



"Esta es una muestra de que el narcoterrorismo y sus aliados están buscando espacios para atemorizarnos, pero no lo lograrán", apuntó el mandatario al subrayar que no habrá descanso "hasta encontrar a los demás" delincuentes.



Noboa indicó que la Policía se encuentra desplegada, y expresó su solidaridad con las familias que han sido víctimas de "la violencia de los terroristas que pretenden acabar con nuestro país".



Ecuador experimenta un rebrote de la violencia criminal en medio de un "estado de excepción" con toque de queda y un "conflicto armado interno" declarados por el Gobierno en enero pasado contra el crimen organizado ligado al narcotráfico.



En los últimos días, el país se vio sacudido por varios hechos de violencia, entre ellos, el asesinato a tiros de Brigitte García, alcaldesa del balneario San Vicente, en Manabí, y su director de Comunicación; y un motín en la Cárcel Regional de la ciudad costera de Guayaquil (suroeste), que dejó tres reclusos muertos. (Con información de Xinhua y NA)