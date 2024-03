El Papa Francisco canceló su participación en el Vía Crucis y causó preocupación

El Papa Franciscoen el Coliseo de Roma, lo que aumentó la preocupación por su estado de salud.Jorge Bergoglio, actualmente, se desplaza en silla de ruedas con frecuencia.en 2023, tiene problemas crónicos de rodillas y ha sufrido varias infecciones respiratorias en los últimos meses.“Para preservar su salud en preparación para la vigilia de mañana y la misa del Domingo de Pascua, el Papa Francisco seguirá el Vía Crucis del Coliseo desde la residencia de Santa Marta”, anunció el Vaticano en un comunicado.El anuncio se hizo segundos antes del inicio de la ceremonia, por lo que los organizadores tuvieron que retirar la silla del Papa ubicada en una colina frente al Coliseo, consignóBergoglio, que llegó en silla de ruedas,. La ceremonia estuvo dedicada al “dolor de la guerra, de la inmigración y de la violencia contra las mujeres”.Sin embargo, se tomó la decisión de que no asistiera al Vía Crucis., indicó a la AFP una fuente del Vaticano, que aseguró que la salud del Papa, que en las últimas horas estuvo “en buena forma”, no suscita “ninguna preocupación particular”.El Papa también anuló su participación por motivos de salud en 2023, pero en esa ocasión, el Vaticano informó con anticipación que el pontífice no participaría ya que estaba convaleciente tras haber sido hospitalizado por una bronquitis.El tradicional Vía Crucis del Viernes Santo en el Coliseo es una de las fechas más importantes del calendario de la Iglesia católica y miles de fieles de numerosos países, muchos con velas, se congregaron en silencio para asistir a este rito de Semana Santa.Está previsto que el Papa Francisco presida la misa de Pascua en la Plaza de San Pedro este domingo en la mañana (hora local), antes de pronunciar la bendición “Urbi et Orbi”, que en general versa sobre los conflictos en el mundo.