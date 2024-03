Buscan a seis personas que cayeron al río tras el colapso de un puente en EEUU

Internacionales Un puente se derrumbó en Estados Unidos tras el impacto de un barco

?? | AHORA: El carguero "Dali" notificó a las autoridades que había perdido el control y la propulsión cuando salía del puerto de Baltimore (costa este de EE.UU.), poco antes de colisionar y provocar el derrumbe del puente Francis Scott Key.

pic.twitter.com/Z1XUGyCAkH — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 26, 2024

Qué se sabe hasta ahora del accidente



?? | URGENTE: Se ha recuperado un cuerpo durante la búsqueda en curso de al menos seis personas desaparecidas después del colapso del puente Key, dice una concejal de Baltimore.

pic.twitter.com/RyQRMgENAd — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 26, 2024

La ciudad de Baltimore sigue en shock tras el choque ocurrido esta madrugada, cuando un buque portacontenedores se estrelló contra un pilar del puente Francis Scott Key, provocando su derrumbe y al menos seis personas están desaparecidas y son buscadas intensamente con drones, helicópteros y buzos luego de haber caído al río Patapsco.Según informó James Wallace, jefe de bomberos de Baltimore, podrían ser obreros que trabajaban en el puente, a la vez que dijo que una de las pesonas que fueron trasladadas al hospital está "muy grave". Si bien en un primero momento se llegó a hablar de 20 personas desaparecidas, la cifra bajó a seis, informó EFE.Baltimore es la ciudad más poblada de Maryland y su puerto es el más importante de Estados Unidos para el comercio de vehículos y material agrícola.Según informó la Autoridad Marítima y Portuaria singapureña (MPA), el hecho ocurrió a la 1:30 de la madrugada de este martes (las 2:30?en Buenos Aires), cuando el buque carguero Dali, proveniente de Singapur y alquilado por la multinacional danesa Maersk para transportar mercadería a la ciudad de Colombo, Sri Lanka, sufrió una "pérdida momentánea de propulsión"."La empresa gestora del buque, Synergy Marine Pte Ltd, indicó a la MPA que justo antes del incidente, el buque 'Dali' experimentó una pérdida momentánea de propulsión", señalaron en un comunicado. Y agregaron que "a consecuencia de ello, (el buque) no consiguió mantener el rumbo deseado".El buque se desplazaba a una velocidad de ocho nudos (unos 15 kilómetros por hora), y como consecuencia de la pérdida de propulsión, colisionó con el puente Francis Scott Key", pese a haber echado el ancla como proecedimiento de emergencia.El barco emitió una llamada de auxilio que permitió detener el tránsito y salvar vidas, dijo el gobernador Moore, sin embargo en el lugar había un grupo de trabajadores arreglando la calle que habrían caído al río. La baja temperatura y profundidad del agua, que llega a unos 15 metros, sumado a la oscuridad del momento en que se produjo el choque dificultan los trabajos de rescate.Todos los indicios apuntan a que se trató de un accidente y la posibilidad de que haya sido un ataque terrorista fue descartada por las autoridades. El FBI está implicado en la investigación y según precisó el agente Bill Delbagno no hay información "específica o creíble que sugiera que existan vínculos con el terrorismo".En tanto, la empresa Synergy Group, que opera el barco, confirmó que "todos los miembros de la tripulación, incluidos los dos pilotos, han sido localizados y no hay constancia de ningún herido". El buque tiene una capacidad de carga bruta de 95.000 toneladas y 300 metros de eslora.El presidente Joe Biden calificó de "terrible accidente" lo ocurrido y prometió el envío de fondos federales para su reconstrucción. "Enviaremos todos los recursos federales que necesitan mientras respondemos a esta emergencia. Y me refiero a todos los recursos federales. Y vamos a reconstruir este puerto juntos", sostuvo.Con una longitud de 2.632 metros, el puente Francis Scott Key es el mayor del estado de Maryland. Por allí circulan más de 11 millones de vehículos al año, unos 31.000 al día. Su construcción se inició en 1972 y su estructura cruza la parte baja del río Patapsco. Su nombre es en honor al poeta que escribió la letra del himno estadounidense.