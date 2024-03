Kate Middleton, "enormemente conmovida" por el apoyo al contar que tiene cáncer

Internacionales Kate Middleton confirmó que tiene cáncer y que está recibiendo quimioterapia

Tras el video de Kate Middleton del pasado viernes en el que la Princesa de gales sorprendió al mundo con su conmovedor anuncio de que padece cáncer, los mensajes de apoyo para toda la familia real se han multiplicado.24 horas después de este anuncio que ha dado la vuelta al mundo, los Príncipes de Gales han emitido un nuevo comunicado agradeciendo las muestras de cariño que han recibido en las últimas horas: “El Príncipe y la Princesa están enormemente conmovidos por los afectuosos mensajes de personas aquí en el Reino Unido, en toda la Commonwealth y alrededor del mundo en respuesta al anuncio de Su Alteza Real. Muy emocionados por la calidez y el apoyo de la gente, se sienten agradecidos por la comprensión de su petición de privacidad en este momento”."Están enormemente conmovidos por la calidez y el apoyo del público y están agradecidos por la comprensión de su solicitud de privacidad en este momento", agregó.Kate y William, con plena conciencia del peso de sus roles públicos, optaron por un manejo mesurado de esta noticia. La decisión de comunicarlo justamente el viernes 22 de marzo, el día que en el que en todos los colegios del Reino Unido comienzan las vacaciones de Pascua, no fue aleatoria. El momento elegido para compartir la noticia estuvo puesta en proteger el bienestar emocional de los hijos del matrimonio: George, Charlotte y LouisEl anuncio de Kate puso fin a semanas de especulaciones sobre la salud de la princesa, en las que muchos elogiaron su valentía y otros criticaron las conspiraciones que se extendieron por su ausencia. La revelación deja a la monarquía británica en crisis ya que el rey Carlos III hace apenas unas semanas reveló que también está luchando contra el cáncer.Carlos, que llevaba apenas 17 meses de reinado cuando el Palacio de Buckingham anunció en febrero que cancelaría todos los compromisos públicos, encabezó homenajes a su “amada nuera”. El monarca, de 75 años, se mostró orgulloso de “su valentía al hablar como lo hizo”.Tras otras cálidas palabras del Primer Ministro Rishi Sunak y de la Casa Blanca, los periódicos británicos elogiaron su valentía. “Kate, no estás sola”, decía la portada de The Sun. El tabloide dijo que era “muy reconfortante” escuchar a Kate decir que se estaba volviendo más fuerte. “Quizás el mundo ahora comprenderá por qué tanto secreto rodeó su cirugía en enero”, añadió.El tabloide Daily Mail denunció a los “trolls de las redes sociales que han estado vendiendo repugnantes teorías de conspiración para explicar su ausencia de la vida pública”.El ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, cuyo hermano menor murió de cáncer el año pasado, dijo a Sky News el domingo que “lo que realmente me hirió en lo más profundo fue cuando explicó lo más difícil de todo para las personas que han tenido cáncer en su familia: así es como se lo cuentas a tus hijos”.Afuera del Palacio de Kensington en Londres, Nathaniel Taylor, un trabajador del gobierno de 24 años, dijo: “Creo que es realmente condenatorio lo que les pasó, lo que han hecho los medios, cómo han reaccionado en estos últimos meses. Creo que algunas especulaciones son inevitables, pero hasta donde la gente iba a intentar inventar las cosas, es solo... Ojalá la gente se mire en el espejo”.