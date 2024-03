Cadena perpetua para mujer que dejó sola a su beba para irse de vacaciones

?? | Cadena perpetua para la mujer que dejó sola en casa a su hija de 16 meses para irse de vacaciones durante 10 días, provocando la muerte de la niña.



Kristel Candelario, la mujer de Ohio (Estados Unidos) que abandonó a su hija de 16 meses sola en su casa durante 10 días para irse de vacaciones, causándole la muerte, fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.El 22 de febrero, Candelario, de 32 años, se declaró culpable de asesinato con agravantes y de poner en peligro a un menor como parte de un acuerdo de culpabilidad con los fiscales, quienes acordaron desestimar dos cargos extra de asesinato y un cargo de agresión grave.Según las autoridades, Candelario dejó a su hija Jailyn sola en su casa de Cleveland cuando se fue de vacaciones a Detroit y Puerto Rico en junio de 2023.Cuando regresó 10 días después, encontró el cuerpo de la beba en el corral donde la había dejado.Los médicos encontraron que la niña estaba “extremadamente deshidratada” y la declararon muerta poco después de llegar. Los policías que llegaron al lugar dijeron que la beba estaba “envuelta en mantas sucias con heces y orina”.Una autopsia realizada por la oficina del médico forense del condado de Cuyahoga determinó que la niña había muerto de hambre y por deshidratación grave.A tres días de viajar a Puerto Rico, Kristel Candelario compartió una publicación que hoy resulta escalofriante: “El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido”, escribió junto a una foto de ella caminando por la playa en un día soleado.El juez del Tribunal de Apelaciones Comunes del condado, Brendan Sheehan, afirmó al leer la condena que Candelario cometió el “máximo acto de traición” al abandonar a su beba.“Como corte, tengo la obligación de recordar a Jailyn, algo que no hiciste”, le dijo el juez a la madre.“Así como no dejaste salir a Jailyn de su encierro hasta que murió, también deberías pasar el resto de tu vida en una celda sin libertad. La única diferencia será que en prisión serás alimentada y te darán los líquidos que le negaste”, agregó.“Dejaste a tu bebé aterrorizada, sola, desprotegida para que sufra lo que escuché fue la muerte más espantosa imaginable, sin comida, sin agua, sin protección y tirada sobre sus propias heces”, le recordó el juez.“Esto no fue simplemente un descuido. Pudiste haberle salvado la vida a Jailyn muchas veces, pudiste haber encontrado a alguien que la cuidara mientras no estabas, pudiste haberla llevado contigo. Mientras estabas en Detroit o Puerto Rico, pudiste haber llamado a alguien en Cleveland y decirle que Jailyn necesitaba ayuda”, cerró.Cuando se le dio la oportunidad de hablar, Candelario afirmó haber luchado contra la depresión y otros problemas de salud mental y dijo que rezaba todos los días para pedir perdón.“No estoy tratando de justificar mis actos, pero nadie sabe cuánto yo estaba sufriendo y por lo que estaba pasando”, dijo en castellano.“Siento mucho dolor por la pérdida de mi bebé, Jailyn”, manifestó en el tribunal.“Todos los días le pido perdón a Dios y a mi bebé, Jaylin”, agregó con lágrimas en los ojos.Los padres de Candelario hablaron en defensa de su hija durante el juicio.“Mi corazón está destrozado en 1000 pedazos”, dijo la madre de la mujer. “Estoy aquí para decirle al mundo que mi hija vino de un hogar donde había valores, creencias, emociones, calidez. Donde lo más importante era la familia”, afirmó.Agregó que la “salud emocional de Candelario se vio afectada en más de una ocasión” y que su “depresión y ansiedad terminaron consumiéndola”.El padre de Candelario dijo que aunque está “conmocionado por todo lo sucedido”, sigue dando “apoyo moral y espiritual” a su “amada hija”.“Pido compasión, comprensión y misericordia”, manifestó.