Reapareció una ballena que se creía extinta desde hace 200 años

Un grupo de científicos del Acuario de Nueva Inglaterra quedaron descolocados al avistar una ballena gris en el océano Atlántico. Este ejemplar se daba por extinto desde siglo XVIII. “No quería decir en voz alta lo que era, porque me parecía una locura”, comentó la científica Orla O’Brien, luego de sobrevolar la costa de Nantucket el pasado 1 de marzo.“Mi cerebro intentaba procesar lo que estaba viendo, debido a que es un animal que no vive en estas aguas”, agregó. Por otra parte, no es la primera vez que se cruzan con esta especie, de hecho, ya llevan vistas cinco de ellas y la última ocurrió en diciembre del 2023.Las ballenas grises habitan regularmente en el océano Pacífico, pero se extinguieron en el Atlántico. Se diferencian por no tener aleta dorsal y su piel es moteada con gris y blanco. Además, posee una joroba.Los científicos creen que esto se debe al cambio climático. En los últimos años, y debido al aumento de las temperaturas, el Paso del Noroeste se encuentra libre de hielo y eso genera que no haya obstáculos para pasar entre los océanos.“Estos avistamientos en el Atlántico sirven como recordatorio de la rapidez con que las especies marinas responden al cambio de clima, si se les presenta la oportunidad”, expresó la científica O’Brien.