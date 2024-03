Febrero fue el mes más caluroso de la historia: la tendencia de temperaturas

Febrero de 2024 se posicionó como el mes más cálido desde que se lleva registro de datos, remontándose a 1940. Este récord se suma a una preocupante tendencia de meses cada vez más cálidos, según el último Boletín Climático del Servicio de Cambio Climático Copérnico (C3S) de la Unión Europea.Desde junio del año pasado hasta febrero de este año, cada mes fue el más cálido de su respectiva serie en comparación con años anteriores, según el informe de Copernicus. Este aumento constante de la temperatura coincide con la progresión del cambio climático, una realidad que los científicos no dejan de subrayar.Febrero se une a la larga racha de récords de los últimos meses. Por notable que pueda parecer, no es realmente sorprendente, ya que el calentamiento continuo del sistema climático conduce inevitablemente a nuevas temperaturas extremas.Los datos revelan que la temperatura media global del aire en superficie en febrero alcanzó los 13,54 grados centígrados, superando en 0,81 grados la media de 1991-2020 para ese mes. Además, las temperaturas superficiales del mar, especialmente en regiones extrapolares, valores absoluta alcanzando récord, llegando a los 21,09 grados.Este fenómeno no es aislado; de hecho, se inserta en una serie de eventos climáticos extremos que están marcando la pauta en los últimos tiempos. Los científicos advierten que el incremento del calor está en línea con las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono y metano, provenientes de actividades humanas como la quema de combustibles fósiles.Jennifer Francis, climatóloga del Centro de Investigación Climática Woodwell, destacó que el fenómeno de El Niño, que está activo desde junio pasado, también está contribuyendo al calentamiento global. Este fenómeno natural bombea calor del océano a la atmósfera, elevando las temperaturas del aire.Además, existe una preocupación especial por las regiones polares, donde el calentamiento es mucho más rápido que el promedio global. Esto tiene consecuencias devastadoras para el medio ambiente, desde el derretimiento del hielo hasta la alteración de los patrones de corrientes oceánicas.Los expertos coinciden en la urgencia de actuar para reducir las emisiones de CO2 y mitigar los impactos del cambio climático. Sin embargo, este llamado a la acción se enfrenta a una realidad alarmante: los últimos ocho meses superaron el límite de 1,5 grados de calentamiento establecido en el Acuerdo de París, lo que subraya la necesidad imperiosa de políticas y medidas concretas para enfrentar esta crisis climática.