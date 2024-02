Tres hombres se casaron en Uruguay: detalles y cómo fue el “matrimonio trial”

El fin de semana en Uruguay se desarrolló un acontecimiento con poquísimos antecedentes en el mundo: tres varones resolvieron unirse en un matrimonio simbólico que celebraron con familiares y amigos en un local en la playa de El Pinar. Todo terminó con una emocionante foto de los novios con las tres familias y fiesta hasta la madrugada.La unión entre Maximiliano Adoue, Guillermo Mendizábal y Guillermo Picart no es reconocida legalmente en cuanto la unión múltiple no está prevista por la legislación uruguaya.Debido a que a nivel jurídico la unión múltiple no está reconocida en Uruguay, dos de los integrantes se casaron legalmente, mientras que la unión entre los tres se realizó de forma simbólica con el fin de celebrar junto a familiares y amigos.La periodista Gabriela Losavio, especialista en ceremonias creativas, fue quien ofició la ceremonia y resaltó que se trató de la celebración del vínculo. "Fue un ritual de amor", comentó en diálogo con El País.Los tres están juntos desde 2019 y el vínculo se intensificó cuando en 2020 se mudaron a un mismo departamento en Montevideo, según TV Show. Con la relación consolidada, el año pasado decidieron comprometerse y finalmente se casaron simbólicamente.La fiesta incluyó la presencia familiares y amigos de los tres, lo que fue “el mayor desafío”, según describió el sitio uruguayo El País, dado a que “en algunos casos provienen del interior y otros del exterior"."No hay registro. Lo sí hay es amor. No estamos hablando de una opción legal. Son tres varones que aman", comentó Losalvo, que es argentina y lleva 25 años oficiando todo tipo de ceremonias.Durante la boda en El Pinar, Losalvio definió esta unión como "matrimonio trial, familia de tres varones. Ser pioneros no es fácil".Losavio conoce muy bien la historia de esta "trieja" de uruguayos. Ella misma había sido quien ofició el matrimonio entre Adoue y Mendizábal en 2007. "Max y Guille me convocaron para que oficiara su boda de casamiento cuando no existía la ley de matrimonio (igualitario), pero sí existía el amor. Ellos dieron el paso", comentó. "Hace cuatro años se enamoraron, sumaron a su historia de amor a Capi. Se enamoraron mucho, fuerte", añadió en referencia Picart.Losavio, que es periodista de profesión, contó cómo fueron los preparativos y lo desafiante de esta ceremonia en Uruguay. Se entrevistó con los tres novios durante tres horas para conocer la historia y la sensibilidad de cada uno. Luego, elaboró el guión de una ceremonia que duró unos 40 minutos, algo de lo habitual. "Había mucho para contar de esta historia de amor", asegura la maestra de ceremonias.El ritual, que se hizo al atardecer con el atardecer sobre el Arroyo Pando de fondo, se cerró con la puesta de los anillos de los tres y una ansiada foto familiar entre las tres familias, de la que participaron unos 50 invitados."Fue un momento súper emotivo. Hasta las personas que estaban en la playa se acercaron y la siguieron con lágrimas en los ojos. Para mí fue un salto cuántico", expresó Losavio. "El amor es una energía poderosa que se las arregla para manifestarse. Uno tiene que tener la valentía de ver qué hace con eso", comentó.