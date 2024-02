Fallecieron cuatro personas y hay 14 heridos tras el incendio de dos edificios

Internacionales Murieron cinco personas tras el impacto de un buque contra un puente en China

, informó un responsable de los servicios de emergencia.", dijo a la prensa Jorge Suárez Torres, subdirector de emergencias de la región de Valencia, en el este de España, que precisó que no pueden todavía afirmar si hay desaparecidos por el siniestro."Nosotros podemos confirmar únicamente la información de la que tenemos información visual", respondió Suárez cuando se le preguntó si pensaban que podía haber más fallecidos, en una rueda de prensa que tuvo lugar pasada la medianoche en España.Asimismo, al ser interpelado sobre desaparecidos, se limitó a responder que se estaba "trabajando con los familiares" para confirmar si es el caso.Según medios españoles, la localización de los cadáveres fue posible mediante drones, y Suárez explicó que los bomberos únicamente podían trabajar desde el exterior del edificio."No se puede indicar de momento cuando se va a poder entrar dentro de la estructura", así que de momento "el objetivo es continuar enfriando", el edificioLa agencia de noticias AFP consignó que el siniestro se declaró cerca de las 18 (14 de Argentina), en el cuarto piso de este edificio de 138 apartamentos construido hace poco más de una década, y se propagó a una velocidad inconcebible por la fachada, según coincidieron los testigos.Una nube negra rodeaba el edificio, situado en el barrio de Campanar, y no había en apariencia un solo apartamento que no estuviera en llamas, según las imágenes de televisión.Vicente, un inquilino del edificio que volvía de hacer deporte y se lo encontró en llamas, dijo a TVE que creía que habían podido salir todos los vecinos."Sí, creo que han salido" todos, respondió a TVE. En un video en redes sociales, reproducido por los medios, podía verse a los bomberos rescatando a un padre y su hija de un balcón en el que habían quedado atrapados.El servicio de emergencias regional 112 detalló que había en el lugar 22 dotaciones de bomberos, 8 unidades médicas, entre ellas un vehículo para atender a múltiples víctimas, y anunció la activación de "la situación 2" de emergencias, que se establece en casos de "daños extensos".También la Unidad Militar de Emergencias se desplazó al lugar para ayudar en las tareas de extinción.Los bomberos trataban de acceder a la sexta y séptima planta del edificio, donde habría varios vecinos atrapados; al menos un padre y una hija se encontraban en una de las viviendas (los dos pueden ser vistos en el balcón) tratando de saltar a la otra vivienda, mientras los bomberos intentan acceder a ellos."Rogamos, por favor, a vecinos de otras zonas de la ciudad que no se acerquen a las inmediaciones del incendio para facilitar el trabajo de los equipos de emergencias movilizados", escribió en la red social X la alcaldesa de Valencia, María José Catalá."Consternado ante el terrible incendio en un edificio de Valencia", escribió el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en X."Quiero trasladar mi solidaridad a todas las personas afectadas", añadió.El fuerte viento que afectaba a Valencia dificultaba las tareas de extinción.Una mujer propietaria de una floristería cerca del edificio incendiado explicó a TVE que "hay gente herida", y que "lo que mayormente ha propagado todo ha sido el viento".Ante el siniestro que enluta a la ciudad, el Valencia Club de Fútbol emitió un comunicado de "solidaridad" con las víctimas y ofreció su "colaboración" a los damnificados ante la dramática situación que atraviesan.