Mensaje y datos reveladores de uno de los sobrevivientes del choque en México

Internacionales Identidades de los argentinos que murieron tras choque en Playa del Carmen

El accidente fatal

Con el paso de los días, el trágico accidente en una autopista de Playa del Carmen en el que murieron cinco argentinos va sumando detalles. Fue Yamil Lucas Figallo -uno de los dos argentinos sobrevivientes- quien publicó datos reveladores de las consecuencias del choque y expresó su profundo dolor en las redes: “No encuentro palabras para lo que me ha tocado vivir”, escribió.A través de su cuenta de Instagram y en una serie de stories, el modelo oriundo de Mar del Plata brindó precisiones acerca de su estado de salud, donde aclaró que tiene nueve fracturas, y les envió a los familiares de las víctimas un sentido mensaje: “Que el universo los tenga en la gloria a todos”.“No encuentro palabras para describir lo que me ha tocado vivir”, comienza Figallo en una de sus publicaciones. "Quiero dar desde mi lugar, mi más sentido pésame a la familia de todas las personas que perdieron la vida en el accidente. La familia de todos los chicos y del chofer de la van. Que el universo los tenga en la gloria a todos", agregó, visiblemente conmovido."Les voy a contar un poco como estoy", describió el joven en otro de sus mensajes que lo grafica con una foto de una ventana de la clínica donde lleva a cabo la rehabilitación."Tengo nueve fracturas en seis costillas, tres de cada lado. Y tres vértebras de la columna: dos lumbares y una torácica", destalló.Y precisó: "Seguimos haciendo análisis y estudios porque hay cosas que no están saliendo bien. En cuanto sepa, les contaré. Sólo les pido que sigan alentándome como siempre, si ustedes no me abandonan, les prometo que yo no los voy a abandonar". El posteo lo cierra con un emoji de estar rezando.Este martes, fuentes de la cancillería en México confirmaron que ambos argentinos sobrevivientes permanecen internados: Yamil en "observación", y la otra argentina, la fotógrafa Micaela Papiermeister, en "estado reservado".El incidente vial se dio este domingo por la tarde en una ruta del estado mexicano de Quintana Roo donde una camioneta Suzuki en la que viajaban los argentinos perdió el control, cruzó de carril y terminó impactando contra una van que estaba estacionada.El grupo de argentinos volvía de Belice luego de realizar un trámite de renovación de estadía en México, y en ese contexto ocurrió el accidente.Los argentinos que resultaron muertos son cinco: cuatro hombres y una mujer. Se trata de Vanesa Paola Silvia Díaz, Ezequiel Hernán Sibella, Gerónimo Amengual, Maximiliano Nicolás Laviano y Nahuel López. También se conoció la identidad del mexicano que estaba en la van y murió: Freddy Omar Quijano Carrillo, de 33 años.Además de las seis víctimas fatales, Lucas Figallo y Micaela Papiermeister lograron sobrevivir. Por estas horas, el consulado argentino en Playa del Carmen se encuentra colaborando, aunque el dinero para la repatriación de los cuerpos corresponde que la abone cada familia: ronda entre 5.000 y 8.000 dólares. Fuente: (Clarín)