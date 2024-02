Murió el ex presidente de Chile, Sebastián Piñera en accidente de helicóptero

El expresidente de Chile, Sebastián Piñera falleció esta tarde en accidente de helicóptero en la comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos, confirmó el medio chilenoFuentes de gobierno confirman que en la aeronave viajaban cuatro personas, tres de ellas fueron encontradas por equipos de emergencia. La Armada llegó hasta el lugar donde cayó el helicóptero, que se habría hundido unos 40 metros.El accidente habría ocurrido a eso de las 15 (hora local) en el sector Iliue. Los primeros reportes señalan que el helicóptero despegó en medio de una jornada de lluvia y neblina que afecta a la zona sur del país.A bordo del helicóptero iban cuatro personas, según aseguran fuentes policiales y según se especificó se trataba del ex Presidente Piñera, Magdalena Piñera Echenique (hermana del ex mandatario chileno), Miguel Ignacio Guerrero (empresario y amigo de Piñera) y Bautista Guerrero Matta (hijo del empresario).Medios locales señalaron que tres ocupantes de la aeronave, fueron rescatados heridos, mientras que Piñera habría sido el piloto del helicóptero y habría fallecido, tras no poder desabrocharse el cinturón de seguridad.AMPLIAREMOS