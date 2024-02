Las “dos circunstancias” que propiciaron los devastadores incendios en Chile

Los incendios forestales d en Chile han dejado hasta este lunes 123 muertos, una cifra que no ha dejado de aumentar desde el origen del fuego, el pasado viernes.En este contexto, el periodista de Chile, Romai Ugarte, dialogó con Elonce y mencionó que en los últimos años en el país se han reportado incendios en zonas rurales pero todos de menor magnitud. “Este evento es tremendo porque fue en el casco urbano. Y se dieron dos circunstancias quela propagación del fuego: una fue el fuerte viento y la otras las altas temperaturas. En cinco o seis horas se arrasaron unas seis mil viviendas”, aseveró.Cabe destacar que al momento, al menos 123 personas murieron por los incendios forestales, en una de las catástrofes más grandes que vivió ese país en los últimos años, informó el Servicio Médico Legal (SML). “Se espera que esta cifra aumente”, dijo Ugarte al detallar que se investiga “si los incendios fueron intencionales".. También hay varios focos activos en la región Metropolitana, en el centro del país, y en La Araucanía, hacia el sur.Sobre la gran magnitud del fuego, el periodista mencionó que "es algo nunca antes visto. El Ejército está en la calle protegiendo a las personas que permanecen en sus viviendas ya que no los alcanzó el fuego. El Gobierno chileno cuenta con aviones hidrantes, pero lamentablemente no pudieron ingresar debido a la situación del territorio. La situación es catastrófica y la afrontan las personas desde cerca”.El Sistema de Información sobre Incendios para la Gestión de Recursos (Firms, por su sigla en inglés), muestra los focos activos, gracias a los datos obtenidos por los satélites de la NASA.El monitoreo es casi en tiempo real, con información del mundo, el cual se actualiza cada tres horas, desde su observación. Dentro del portal, se puede escoger entre los datos del día (“Today”), las últimas 24 horas o en la última semana. Revisa a continuación, en el siguiente enlace Por otro lado, hizo referencia a que la organización del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar canceló su gala de apertura, que llama Noche Cero y que estaba prevista para el 23 de febrero, debido a los incendios.“La organización manifiesta su compromiso con toda la comunidad viñamarina, especialmente en este momento de adversidad. Por ello, es que se ha decidido cancelar la gala de Viña Noche Cero”, dice el comunicado de los organizadores del encuentro.