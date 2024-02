Comenzó el juicio contra Dani Alves por la presunta violación de una joven

El exfutbolista del Barcelona y de la selección brasileña Dani Alves compareció el lunes ante un juzgado de Barcelona por una denuncia que le acusa de haber agredido sexualmente a una mujer en el baño de una discoteca de la ciudad en 2022.El defensor de 40 años fue detenido en enero del año pasado y ha permanecido en prisión en la ciudad española desde entonces.Alves negó inicialmente haber mantenido relaciones sexuales con la mujer, a la que dijo no conocer.Más tarde se retractó y dijo que sí había mantenido relaciones sexuales con su acusadora, pero que estas fueron consentidas, afirmando que lo había negado en un principio para proteger su matrimonio.El caso ha atraído gran atención no sólo por el perfil de Alves, sino porque la agresión sexual es un tema político dominante en España, más notable aún tras el beso supuestamente no consentido que el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales le dio a la delantera Jenni Hermoso tras la victoria de su equipo en el Mundial de Fútbol el pasado agosto.En España, una denuncia por violación se investiga bajo la acusación general de agresión sexual y las condenas pueden conllevar penas de cárcel de entre cuatro y 15 años.La Fiscalía española solicita una pena de nueve años de prisión y que Alves indemnice a la mujer con 150.000 euros (163.215 dólares).Alves se presentó ante el tribunal el lunes. Su madre y su hermano fueron vistos llegando al tribunal, mientras que su abogado y el abogado de la víctima también fueron vistos entrando en el edificio.Un tribunal compuesto por tres jueces presidirá un juicio que se espera dure tres días en la Audiencia de Barcelona. En él declararán Alves, la presunta víctima y unas 30 personas más.La presunta víctima testificará desde detrás de un biombo y en la grabación del juicio se distorsionarán su voz y su imagen para proteger su identidad.El caso de "La Manada", una violación en grupo de una adolescente en 2016 durante las fiestas de San Fermín, en Pamplona, llevó al endurecimiento de las leyes contra la violencia sexual en España y desencadenó un examen de conciencia nacional sobre el tema que continúa a día de hoy, ya que los índices de violencia de género se mantienen altos.Alves es uno de los futbolistas más laureados de la historia, con más de 40 trofeos por su país y clubes como el Barcelona. Tras su detención, fue despedido por los Pumas de la UNAM de México. Fuente: (Reuters-NA)