Chile confirmó su primer caso de gripe aviar en humanos

Gripe Aviar: cómo es la situación a nivel mundial



La crisis sanitaria que despertó la gripe aviar en Sudamérica inició un nuevo capítulo: Chile reportó el primer contagio de esta enfermedad -que hasta el momento solo se daba en animales- en un hombre de 53 años.Además, se detectaron varios casos positivos en aves en aves silvestres, lobos marinos y nutrias en 13 de sus 16 regiones.El, indicó el Ministerio de Salud, sin revelar la identidad del hombre.En conferencia de prensa, la responsable del organismo, la ministra Ximena Aguilera, aclaró queenfatizó.En las personas el virus H5N1 puede provocar tos, diarrea y fiebre superior a 38°C, entre otros síntomas.La semana pasada, el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile informó la detección de un caso de gripe aviar en un plantel industrial en el sur de Chile, lo que implicó el sacrificio de cerca de 50.000 aves.La aparición de esta enfermedad fue reportada en diciembre por las autoridades y tuvo como epicentro la ciudad de Arica, ubicada en frontera con Perú.La expansión de la gripe aviar comenzó en 2020. Según los expertos, este virus se propaga geográficamente a través de las aves migratorias que luego propagan el patógeno altamente contagioso a las aves de corral domesticadas y a un número creciente de mamíferos.La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió un alerta por el brote sostenido en animales. “La mayoría de los virus influenza que circulan en aves no son zoonóticos. Sin embargo, algunas cepas de la influenza aviar altamente patógena tienen la capacidad de infectar a los seres humanos, representando una amenaza para la salud pública”, advirtieron.«En relación a aves en grandes ciudades, como gorriones y palomas, el riesgo se considera muy bajo ya que estas aves no se han mostrado hasta el momento muy susceptibles al virus. No se deben tocar superficies que podrían estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o de corral«, advirtieron los expertos.En los últimos 20 años se registraron 868 infecciones y 457 muertes de gripe aviar en humanos. Desde 2020 hasta 2022, solo hubo 9 casos humanos confirmados , incluido uno en los EEUU y otro en el Reino Unido, según la OMS.