Detectan una variante de coronavirus que es más contagiosa que la Ómicron 5

Circulación

Mutaciones

La “recién nacida” ya causa preocupaciones en la comunidad científica mundial. Es la super variante BA 2.75. Con potencia de contagio notable, cinco veces más que Ómicron 5, considerada a su vez 17 veces más rápida para difundirse que las anteriores variantes.Pero la distribución es ya internacional porque de la nueva super variante, donde los laboratorios pudieron depositar al menos una secuencia de BA 2.75.La recién llegada, con particular difusión en Europa pese al verano, pero ayudadas por millones de turistas que han dejado de lado las precauciones, hartos de soportar un tercer año de Covid-19.Las autoridades se han acomodado y el resultadoen cada país, los más castigados de Europa. En Italia, que este martes registró 132.270 casos y 94 fallecidos, los muertos se avecinan a 170 mil y en Gran Bretaña a 200 mil desde el comienzo de la pandemia, en febrero de 2020.El virólogo Tom Peacock, del Imperial College de Londres, dijo que lo más preocupante a seguir con atención urgente es que la nueva súper variante posee 45 mutaciones con BA.5 y 15 que son exclusivas.Entre ellas,. En particular hay cinco mutaciones en el dominio N-terminal, “que son preciosos objetivos para la neutralización de los anticuerpos”, dijo el científico.Pero BA 2.75 ha reservado otras sorpresas. Por ejemplo, hay cuatro mutaciones en la región del dominio del receptor, que actúa como otro puente para permitir el ingreso del virus en las células a través del receptor ACE2.Lipi Thukral, un importante científico indio especializado en genomas, dijo que otras mutaciones respecto a Ómicron 5 están presentes en la superficie externa del nuevo coronavirus. Dos de ellas están estrechamente asociadas a cambios significativos en la estructura proteica de la proteína Spike.“Al momento no hay informaciones para detectar si la subvariante tiene el potencial de causar infecciones graves”, dijo Thukral.Los primeros estudios indican que la mayor eficacia en los contagios no se traduce en el incremento de patologías graves.contra la enfermedad que los no vacunados, como ocurre hasta ahora con las todas las variantes de Ómicron. Fuente: (Clarín)