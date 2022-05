Derrumbe en Miami: aprobaron el pago de más de US$1000 millones de indemnización

Cuando falta poco menos de un mes para que se cumpla el primer aniversario del, la Justicia de Miami, en uno de los casos más grandes deEl juez de Circuito del Condado Miami-Dade, Michael Hanzman, dio su aprobación preliminar este sábado para un acuerdo pordespués de una audiencia final en el tribunal tras unas negociaciones que duraron todo el día. “Es un gran resultado”, dijo Hanzman durante la audiencia en el tribunal con los abogados de ambas partes de la enorme disputa legal.Aunque el cuantioso monto acordado ya había trascendido a principios de mes,para resolver los reclamos por muerte y lesiones personales de las familias de las víctimas. Ningún demandado aceptó su responsabilidad en la tragedia yLos empleados de la firma habían sido contratados para realizar trabajos de guardias de seguridad, monitorear a los visitantes en el vestíbulo y manejar el sistema de seguridad del edificio en caso de una emergencia, como el panel de alarma instalado en el escritorio que serviría para alertar a los residentes de cualquier peligro. Pero la empresa deslindó su responsabilidad en la tragedia afirmando que no fueron ellos los instaladores ni eran los encargados de mantenimiento del sistema de alarmas.En las primeras horas del 24 de junio de 2021, la terraza de las piscina de la propiedad de Collins Avenue se desplomó sobre el estacionamiento siete minutos antes de que cayeran las secciones del inmueble con vista al mar. El colapso provocó la muerte de 98 personas y decenas de heridos. Después que se desplomó la terraza y antes del derrumbe del condominio, un guardia de seguridad de Securitas llamó dos veces al 911 desde el vestíbulo, a la 1.16 y a la 1.17 AM. y trató de llamar a los residentes individualmente a sus teléfonos. Sin embargo, no se activó ninguna alerta general de seguridad ni tampoco ninguna alarma sonó antes del derrumbe.“Fueron siete minutos. ¿Se imagina alguien cuántas personas podrían haber escapado?”, preguntó al diario, Raysa Rodríguez, uno de los sobrevivientes de la sección del edificio que no colapsó. “Siete minutos es un tiempo largo”.Una gran parte del acuerdo de indemnización lo pagarán los urbanistas de un lujoso rascacielos vecino construido en el 8701 Collins Avenue, y los ingenieros, arquitectos y partes relacionadas del proyecto, que. El grupo fue acusado de provocar daños durante la construcción del condominio Eighty Seven Park, cercano al edificio derrumbado.El siguiente es un desglose de algunos de los pagos que deberán hacer las entidades: 8701 Collins Development deberá pagar US$28 millones; 8701 Collins Avenue Condo Association, US$29 millones; Bizzi & Partners Development, US$16 millones; John Moriarty and Associates of Florida, US$157 millones; NV5, US$25,7 millones; DeSimone Consulting Engineers, US$8,5 millones; Stantec Architecture, US$25 millones; Geosonics, US$5 millones, y Florida Civil, US$6,9 millones.Entre otras compañías que se mencionan en el acuerdo están Western Waterproofing Company of America, que accedió a pagar US$25 millones, y Concrete Protection & Restoration, que accedió a pagar US$11 millones. De igual modo, Morabito Consultants, una firma consultante de ingeniería que le hacía trabajos a la Asociación de Condominios Champlain Towers South, accedió a pagar US$16 millones, y Becker Law, que accedió a pagar US$31 millones.