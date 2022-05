Sismo de magnitud 6,9 sacude región sureña de Perú: se sintió en Bolivia y Chile

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) detalló que el movimiento telúrico se registró a las 07:02 hora local, con epicentro a 20 kilómetros al noreste de la localidad de Ayaviri, perteneciente a la provincia de Melgar, con una profundidad de 240 kilómetros.



El sismo en Perú repercutió a su vez en la parte septentrional del país vecino Chile, donde provocó evacuaciones de oficinas y colegios en la región de Arica y Parinacota, así como Tarapacá y Antofagasta, además de algunos cortes de caminos.



También se reportaron situaciones de alarma desde otro país vecino, Bolivia.



El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile difundió en redes sociales que "evalúa eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo", pero por ahora no se reportan víctimas.



A su vez, la Oficina Nacional de Emergencia del país austral indicó que el sismo no reúne las condiciones para un tsunami en las costas chilenas.

Se sintió en Bolivia, donde generó zozobra.



El sismo de magnitud 6,9 en la escala Richter registrado este jueves en el sur de Perú se sintió también en varias regiones de Bolivia, principalmente en las ciudades de La Paz (oeste) y Cochabamba (centro), donde provocó zozobra entre la gente.



El director del Observatorio San Calixto, Gonzalo Fernández, informó a Xinhua que debido a la profundidad del sismo (240 kilómetros), existía poca probabilidad de daños graves.



El especialista dijo que las réplicas eran una posibilidad, pero las mismas no se pueden predecir, por lo que recomendó a la población que estuviera atenta y en caso de sismo buscara "un lugar seguro".



En televisión y redes sociales se observaron imágenes de gente desalojando edificios grandes en la ciudad de La Paz.



"Estamos pasando clases en el piso 12 y sentimos el temblor.



Luego nos dijeron que debíamos desalojar el edificio y salimos por precaución", afirmó a una televisora Jaime, quien estudia en una universidad de la zona de Miraflores de La Paz.



En el paseo de El Prado, los edificios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y de Comunicaciones también fueron evacuados por protocolos de seguridad.



También hubo reportes de la zona Sur, Sopocachi, Centro y El Alto, además de Cochabamba, Oruro y Sucre.



El Observatorio San Calixto informó que por el momento no se han reportado daños materiales ni personales en Bolivia. También fue captado en China

Un sismo de magnitud 7,2 en la escala de Richter ocurrió en Perú a las 20:02 de este jueves (hora de Beijing), de acuerdo con el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC, siglas en inglés).



Allí, el epicentro fue monitoreado a 14,85 grados de latitud sur y 70,30 grados de longitud oeste. El sismo se generó a una profundidad de 210 kilómetros, precisó el CENC.



Un día antes, sismo en Indonesia Un sismo de magnitud 6,2 en la escala de Richter había sacudido durante la noche del miércoles la provincia occidental de Sumatra del Norte, en Indonesia, informó la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica del país.



NA