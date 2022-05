Candidato denunció plan para suspender elecciones presidenciales en Colombia

El candidato presidencial colombiano Gustavo Petro denunció que las autoridades quieren suspender las inminentes elecciones presidenciales ante la posibilidad de un triunfo de su coalición de izquierda Pacto Histórico.



"Tienen pensado suspender las elecciones, tienen pensado suspender los órganos que dirigen el régimen electoral en Colombia", advirtió Petro durante su cierre de campaña en Barranquilla, ante 40.000 personas.



El exalcalde de Bogotá, de 62 años, afirmó que su campaña se ha "acercado tanto a la victoria popular" que hay un "régimen de la corrupción desesperado". "Estamos al borde de ganar la Presidencia de la República", enfatizó.



El próximo domingo 29 se celebrará la primera vuelta para definir al sucesor de Iván Duque, del partido de derecha Centro Democrático, y los dos favoritos son Petro y Federico "Fico" Gutiérrez, el candidato de la coalición de derecha Equipo por Colombia.



Encuestas arrojan una ventaja para Petro, con alrededor del 38% de los votos, delante de Gutiérrez, que representa al establishment y los partidos tradicionales y que obtendría un 30%.



Detrás de ellos, Rodolfo Hernández, de la Coalición Centro Esperanza, alcanzaría un 20,3%, mientras que Sergio Fajardo, de la alianza de centro Liga de Gobernantes Anticorrupción, un 4,3%.



Estas cifras conducirían a un balotaje, previsto el 19 de junio, entre los dos primeros, ya que para definir las elecciones en primera vuelta uno de los candidatos debe lograr el 50% de los votos más uno.



Según recientes sondeos, Petro y Gutiérrez, de 47 años, conseguirían un empate técnico en segunda vuelta.



El crecimiento de Pacto Histórico se cristalizó en marzo pasado en las elecciones legislativas, cuando se convirtió en una de las fuerzas dominantes en el Senado, con 16 bandas, y segunda en la Cámara Baja, con 28, apenas por detrás del Partido Liberal, liderado por el expresidente César Gaviria, con 15 y 33 respectivamente.



Frente a este contexto, durante su cierre de campaña en Barranquilla, Petro convocó a Fajardo y a Hernández a reunirse este lunes ya que "el martes (las autoridades) tienen pensado darles un golpe a las elecciones del domingo 29 de mayo", agregó, informó la agencia de noticias Europa Press.



"Los invito a coordinarse a la unidad. A Fajardo y a Hernández a dialogar no sobre cómo nos volvemos quizás una sola candidatura sino cómo defendemos la democracia del terror desatado en el régimen de corrupción que intenta impedir las elecciones", dijo, informó el diario local El Espectador.



También llamó a "actuar con serenidad" y pidió a sus seguidores que estén "atentos y movilizados" para no "caer en violencias y en la trampa".



Petro, quien también fue candidato a la presidencia en 2010 y 2018, inició su cierre de campaña el jueves último en Cali, el viernes estuvo en Medellín, ayer en Barranquilla. En las próximas horas tendrá dos concentraciones más: una en Zipaquirá y otra en la Plaza de Bolívar, de Bogotá.



En tanto, la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, explicó que "las fechas de las elecciones en Colombia las fija la Constitución y la Ley, por lo tanto, no son susceptibles de cambio".



El registrador nacional Alexander Vega, encargado de organizar y dirigir las elecciones, aseguró que está "en capacidad de garantizar unas elecciones confiables y transparentes" durante una conferencia de prensa.