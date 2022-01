Reportan tres síntomas estomacales que aumentan en los contagios con Ómicron

Sociedad Siete señales que pueden indicar que una persona tuvo covid y no se dio cuenta

La variante Ómicron no da tregua y continúa provocando récord de casos en todo el mundo.En este contexto, un estudio publicado en la revista científica Journal of Microbiology, Immunology and Infection a partir de los datos recopilados por la Asociación Americana de Gastroenterología (AGA) de los Estados Unidos, identificó el grado de incidencia en aumento que presentaronEl análisis permitió ubicar al trinomio de afecciones dentro del listado de, como los dolores de garganta o pérdida del gusto y el olfato."Aunque los síntomas respiratorios predominan en las manifestaciones clínicas de COVID-19, se han observado síntomas gastrointestinales en un subconjunto de pacientes. En particular,, que a menudo las personas pasan por alto", detalla la publicación liderada por Tongyue Zhang.El estudio publicado en Journal of Microbiology, Immunology and Infection demostró además cómo en algunos pacientes con COVID-19 positivo por la variante Ómicron presentaron náuseas y vómitos durante la hospitalización, "lo que puede estar relacionado con los efectos adversos de los tratamientos"."Después de recibir remdesivir, 2 de los primeros 7 pacientes hospitalizados con COVID-19 presentaron náuseas, que no se habían observado antes de la aplicación. Un ensayo aleatorizado y controlado realizado por Cao et al. incluyó 199 pacientes hospitalizados con COVID-19 grave, de los cuales 99 recibieron tratamiento a lopinavir/ritonavir y 100 al grupo de atención estándar durante 14 días", repasó.Como consecuencia, hubo un 9,5 % (9/99) con náuseas y un 6,3 % (6/99) con vómitos, mientras que no hubo nadie que tuviera náuseas/vómitos en el grupo de atención estándar."Los eventos adversos gastrointestinales fueron los más comunes y fueron la razón principal para interrumpir el tratamiento completo de 14 días", concluyó