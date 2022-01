Uruguay actualizó sus protocolos de testeo y aislamiento por coronavirus

En medio de la temporada veraniega, y del crecimiento de casos positivos de coronavirus en el país por la llegada de la variante Ómicron, Uruguay actualizó este martes sus protocolos en cuanto al manejo de la pandemia de Covid-19. Según se anunció oficialmente, las nuevas disposiciones afectan a los testeos y el aislamiento ante casos positivos.De acuerdo a la información brindada por el ministro de Salud Pública de ese país, Daniel Salinas, habrá menores exigencias de test PCR ante contactos y un número inferior de días de aislamiento en caso de contraer la enfermedad sin síntomas.En concreto, la nueva exigencia será que, quienes sean sintomáticos y formen parte de grupos de riesgo, comunidades cerradas, trabajadores de servicios esenciales, o trabajadores que requieran certificado médico, deben hacer un test de antígenos y, si da negativo, hacerse un test PCR a las 48 horas.En tanto, las personas sintomáticas que no formen parte de estos grupos solo deben someterse al test de antígenos.En cuanto a aquellas personas que mantuvieron un contacto estrecho con un caso confirmado de Covid-19 y que pertenezca a una comunidad cerrada o esté en una situación de brote, así como también aquellos que tengan contacto con un conviviente no vacunado -o que cuente con dos dosis y más de 180 días desde la última- se deben hacer un test de antígeno y un PCR al quinto día.Si el contacto con un caso confirmado es asintomático, no se deberá efectuar ningún tipo de test.También se modificaron los protocolos de aislamiento ante casos positivos. Aquellas personas con tres dosis -tanto sintomáticas como asintomáticas- deberán aislarse siete días.En tanto, quienes tengan dos dosis -menos de 180 días desde la última- y no presenten síntomas también se aislarán una semana, mientras que los que sí tengan algún tipo de síntoma se aislarán 10 días.Finalmente, quienes no estén vacunados o se hayan dado dos dosis -con más de 180 días desde la última- tendrán que pasar 10 días si no tienen síntomas o 14 en caso de tenerlos.Los cambios en la ordenanza se dan en medio de un incremento exponencial de casos en Uruguay ante la llegada de la variante Ómicron, que incluso trajo problemas para cumplir con el primer nivel de atención sanitaria.Pese a que el presidente, Luis Lacalle Pou, había dicho en la última rueda de prensa el 11 de enero que no se iba a dejar de testear a las personas asintomáticas, lo cierto es que la cantidad de casos diarios ha sobrecargado a los prestadores de salud.Uruguay sumó este martes 10.661 nuevos casos de covid-19 y registró 5 fallecimientos a raíz de esa enfermedad, según el informe diario del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).De los 37.352 análisis efectuados 10.661 fueron positivos, por lo que el país acumula 531.452 casos totales desde el 13 de marzo de 2020, cuando se decretó la emergencia sanitaria al detectarse los cuatro primeros contagios.De ese total, 82.868 son personas que están cursando la enfermedad y 80 de ellas se encuentran en centros de cuidados intensivos (CTI).Por otra parte, en esta jornada hubo cinco víctimas mortales, por lo que el número total de decesos por covid-19 aumentó a 6.253.El 29 de diciembre, Uruguay confirmó la llegada de la variante Ómicron después de que el aumento de casos en las últimas semanas llevara a científicos del país a sospechar que ya había ingresado y la secuenciación genómica condujera a su detección.El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, explicó en ese momento que las autoridades sanitarias esperaban un "comportamiento similar" al que hay en el mundo, es decir, un incremento "muy fuerte" de casos a pesar de la vacunación, aunque con características particulares.Lacalle Pou dijo también, junto a Salinas, que no prevén cerrar las fronteras que volvieron a abrirse el 1 de noviembre tras 20 meses, y que el país, pese a las altas cifras de positivos, tiene "la gran defensa" de su elevado nivel de vacunados con dos o tres dosis.Respecto a la vacunación, según arroja el monitor web desarrollado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) hasta las 22.22 horas (01.22 GMT del miércoles) de este martes, 2.686.334 personas (un 75,82 % de la población) completaron su pauta de inmunización de las farmacéuticas china Sinovac, la anglo-sueca AstraZeneca o la estadounidense Pfizer.Además, 137.405 personas fueron inoculadas solo con la primera dosis, mientras que 1.688.873 recibieron una tercera dosis.