Joven argentina asesinada en Miami: Una parte de mi corazón murió con vos”

Sociedad Quién era la joven argentina asesinada a cuchilladas en Miami

Dolor de la amiga

Relato

Un único acusado prófugo

Quién era la diseñadora

El asesinato de Delfina Pan, diseñadora gráfica argentina radicada en Miami, entrega por estas horas una serie de interrogantes que aún no fueron resueltos. Los mismos son impulsados por su familia y sus amigos, quienes recordaron a la joven de 28 años con un profundo dolor.“Me suena el celular todo el día, y no tengo fuerzas para contestar y volver a llorar una vez más. Me arrebataron a la persona más importante que tenía en mi vida”, expresó.La mujer -también argentina- compartió una serie de fotografías junto a su amiga, con quien solía publicar imágenes, anécdotas y experiencias. “Me arrebataron a quien, con nuestros errores y defectos, estuvo ahí para mí en cada segundo desde que llegué a este país; estuviste ahí desde que te conocí hace más de 20 años”, agregó.Melina también era residente en Miami, ciudad en la que Delfina fue asesinada el lunes por la tarde producto de varias heridas de arma blanca. A pesar de ser trasladada rápidamente al Jackson Memorial Hospital de Florida, los médicos registraron su muerte apenas ingresó al nosocomio.La diseñadora gráfica, egresada en la Universidad de Buenos Aires, se desempeñaba como ilustradora y fotográfica en un país al que arribó luego de experimentar varios trabajos en Argentina. Ayer, su amiga Melina relató: “Anoche un hijo de mil puta te quitó la vida y no hay nada que nadie pueda hacer por mí, mi hermana ya no está”.“No tengo fuerzas, y agradezco a todos por tantos mensajes, apoyo y abrazos y perdón si no puedo contestar pero no me da el corazón. Realmente quienes me conocen bien saben lo que es ella para mí; ella es mi hermana y mi otra mitad, ella estaba para levantar mis pedazos cuando estaba rota y para festejar mis alegrías cuando estábamos contentas”, continuó.Delfina era oriunda de la Ciudad de Buenos Aires y la primera versión indicó que el autor del asesinato es un hombre llamado Agustín, quien trabajaba con ella en una sucursal de la cadena gastronómica Kansas Grill. Un vecino aseguró haberlo visto subir las escaleras e ir hacia el departamento de la víctima mientras él se dirigía a su trabajo.“Era una chica joven e inocente que solo iba a trabajar. Yo estaba aquí cuando pasó esto y voy a quedar traumatizado, mi corazón está con su familia”, dijo el testigo. El presunto autor del crimen permanece prófugo.Melina, por su parte, concluyó: “Tengo millones de fotos con vos, millones de recuerdos y una parte de mi corazón murió anoche con vos. Estuviste cuando más te necesité ahí al lado para abrazarme, con tus bracitos flaquitos, y ahora no sé cómo voy a vivir sin eso. Estoy destruida, pero hago esto porque te amo y porque quiero que todos sepan lo especial que sos para mí. Mi vida no va a ser la misma sin vos Delfi, te voy a amar y te voy a extrañar por siempre, mi oso polar ártico”.En Miami, la joven argentina emprendió una exitosa carrera, a punto tal de haber fundado una agencia creativa: AtticSalt, con sede en Scottdale, Arizona.“Me destaco en animaciones para redes sociales, campaña de productos, foto producto y lifestyle”, se describía Pan a través un portfolio que había creado para exhibir sus trabajos.Su actividad en las redes sociales era intensa debido a su trabajo. Sin embargo, no solía dar a conocer aspectos de su intimidad. En Instagram tenía casi 1500 seguidores, la cuenta en modo privado y una frase a modo de presentación: “Menos es más”. Fuente: (Tn)