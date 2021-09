Acuerdo con China: Uruguay aclaró que busca involucrar a los países del Mercosur

El Gobierno de Uruguay dijo el miércoles que pretende incluir a todos sus socios del bloque Mercosur en las negociaciones para suscribir un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China anunciadas en la noche del martes por el presidente Luis Lacalle Pou.



El mandatario había informado sobre el inicio del proceso para lograr un acuerdo por fuera del bloque regional en julio, durante la cumbre de presidentes del Mercosur, lo que generó asperezas con sus socios Argentina -principalmente-, Brasil y Paraguay.



“Que Uruguay sea puerta de entrada del Mercosur (en China), con el Mercosur mismo. Ese es el objetivo final y quizá el más importante”, explicó el miércoles el secretario de la Presidencia de Uruguay, Álvaro Delgado, en una rueda de prensa en Montevideo.



La Cancillería de Argentina -uno de los principales detractores de los TLC por afuera del bloque- prefirió no realizar comentarios sobre la noticia.



Sin embargo, el ministro de Desarrollo Productivo argentino, Matías Kulfas, se mostró crítico ante el proceder del Gobierno uruguayo.



Uruguay “puede hacer un acuerdo bilateral con China por afuera del Mercosur o puede seguir en el Mercosur. La normativa del Mercosur es muy clara: los acuerdos se hacen en bloque, no se hacen de manera bilateral”, dijo Kulfas a periodistas. “Es una decisión que tomará el gobierno uruguayo y estaremos observando qué es lo que hace”, agregó.



La Presidencia uruguaya anunció el avance de las negociaciones con China anoche en un comunicado en el que sostiene que el mandatario recibió en la Torre Ejecutiva -sede del Gobierno- a los representantes de la coalición de Gobierno: el Partido Nacional (PN-centroderecha), el Partido Colorado (PC-centroderecha), Cabildo Abierto (CA-derecha), el Partido Independiente (PI-centroizquierda) y el Partido de la Gente (PG-derecha); como también a los restantes, el Partido Ecologista Radical Intransigente (Peri-centro) y el principal opositor, el Frente Amplio (FA-izquierda).



China es el principal socio comercial de Uruguay, con un 30% del total del comercio exterior, según datos oficiales. La mayoría del comercio refiere a materias primas, aunque el gobierno uruguayo se propone avanzar en intercambios en materia de servicios, tecnologías, turismo y electrónica.



Actualmente, la carne es el principal producto exportado a China (56%), por un total de 351,4 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021, según el informe de relaciones comerciales entre Uruguay y China de la Universidad Católica del Uruguay.



El presidente Lacalle Pou sostuvo el martes que el “planteo formal” del Gobierno chino implica “avanzar en un TLC, en un estudio de prefactibilidad y posteriormente, si hay acuerdo, avanzar en el TLC propiamente dicho”. A pedido de China, ese estudio inicial deberá culminar a fin de año, aclaró.



“Se prevé que esté pronto, para antes de fin de año. Ya hay avances y comunicaciones a los distintos gobiernos del Mercosur”, dijo ayer Guido Manini Río, miembro del partido Cabildo Abierto.



Consultado sobre las consecuencias que esto pueda tener para el futuro del bloque, Lacalle dijo confiar en que no haya “rispideces”, porque Uruguay “ha sido muy leal en esto, todo el mundo sabía cuál era el camino”.



La intención de flexibilizar el Mercosur para permitir acuerdos extrabloque viene siendo propuesta por Uruguay desde hace ya varios meses y ello ha provocado incluso desencuentros entre Lacalle Pou y su par argentino, Alberto Fernández.



En julio, el mandatario argentino afirmó: “Creemos que es a través de más integración regional y no de menos integración regional que estaremos en mejores condiciones de negociar y producir”. Aunque no hizo mención puntual al anuncio del gobierno de Luis Lacalle Pou, amplió diciendo que “la Argentina reafirma una vez más que ‘nadie se salva solo’ y que un Mercosur de corazón solidario es la nave insignia de su estrategia de integración”.



Además de flexibilizar el bloque para que los países puedan negociar por su cuenta con otras naciones o grupos, Uruguay también apoya la intención de Brasil de rebajar el arancel externo común.