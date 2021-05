Colombia: Comité de Paro inicia reunión con Gobierno para frenar protestas

El Comité Nacional del Paro (CNP), que desde hace 19 días lidera una serie de manifestaciones en toda Colombia contra medidas impulsadas por el Gobierno en las que las fuerzas de seguridad reprimieron y mataron a al menos 42 personas, inició esta tarde su primera reunión con el Ejecutivo en búsqueda de acuerdos que permitan poner fin a las movilizaciones, pero advirtió que el primer punto a discutir será que se garantice la protesta social,



"Hemos acordado acudir (a la reunión) para tratar un único punto, las garantías y prerrequisitos para que permitan detener la violencia estatal y paraestatal contra quienes venimos protestando, para que una vez sea acordado y verificado su cumplimiento se pueda dar inicio a las diferentes negociaciones", advirtió el CNP en un comunicado.



La reunión comenzó esta tarde en Bogotá, luego de que en días pasados el Gobierno invitó a los voceros del organismo a instalar una mesa de negociaciones entre ambas partes.



"La magnitud y gravedad de la violencia física, sexual y afectiva desatada contra quienes protestamos exige que ninguna persona más pierda la vida, su integridad física o su libertad personal en medio de las protestas, no es posible una negociación sin el cese de la violencia", indicó el CNP en su comunicado, citó la agencia de noticias Sputnik.



Durante las protestas la fuerza pública aplicó una férrea represión que se ha cobrado la vida de al menos 42 personas, produjo heridas a 578 (de las cuales 37 sufrieron lesiones oculares) y detuvo "de manera arbitraria" a otras 1.430.



Además, se ha denunciado la desaparición de 524 personas y se cometió violencia sexual contra 21 mujeres, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.



Según el texto del CNP, los procesos de negociación deben adelantarse no sólo con sus voceros, sino también "con los sectores sociales movilizados, con los procesos regionales y locales en paro, y con la juventud y las diversas ciudadanías que están en las calles protestando", ya que otros sectores también se han unido al paro y el Comité no pretende "asumir la vocería de toda la ciudadanía que se encuentra movilizada".



El CNP articula 26 sectores sociales del nivel nacional, 29 comités departamentales y más de 300 comités municipales.



Por último, destacó que confía en que "el Gobierno entienda la complejidad y se comprometa de manera seria y vinculante a detener la violencia y a abrir los diversos procesos de negociación", y convocó para el miércoles a una nueva movilización nacional.



Colombia cumplió hoy 18 días de paro nacional que inició el 28 de abril en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo 2 de mayo.



Sin embargo, las manifestaciones se han mantenido para exigir otras medidas al Gobierno, entre ellas retirar el proyecto de reforma a la salud, desmilitarizar los campos y ciudades, cumplir el Acuerdo de Paz, y desmantelar las organizaciones criminales.



En el marco de esas movilizaciones fueron documentados abusos de la Fuerza Pública, algunos de cuyos integrantes han disparado armas de fuego contra personas y reprimido con violencia a manifestantes.



La Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, denunciaron ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía.