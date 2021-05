Cómo funciona la “cúpula de hierro”, el sistema antimisiles que protege a Israel

Defensa

Alarmas y tiempo

El Escudo de Hierro

Suenan las alarmas en Israel

Siguen los bombardeos misilísticos entre la Franja de Gaza e Israel, en un nuevo recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente. Detectaron siete proyectiles que estaban dirigidos hacia Jerusalén, donde volvieron a sonar las sirenas por primera vez desde 2014.En ese marco de creciente tensión, Israel tiene un arma defensiva esencial: la “Cúpula de Hierro”, un moderno sistema antimisiles desarrollado por el gobierno federal y que se estima es capaz de interceptar el 90% de los misiles en el aire.La “Cúpula de Hierro” fue desarrollado por la empresa estatal Rafael Advanced Defense Systems con sede en la ciudad de Haifa. Su objetivo es claro: interceptar y destruir misiles y proyectiles de mortero lanzados desde una distancia máxima de 70 kilómetros.Michelle Wigdorovicz es una periodista argentina que vive desde hace un año y medio en Tel Aviv. Explicó que el escudo de hierro “es el principal dispositivo de defensa de Israel”, indicó.“Básicamente, la cúpula detecta cuándo el misil se está acercando. Lo que hace es disparar un misil en sentido contrario para interceptarlo en el aire”, afirmó aY añadió: “Gracias a la Cúpula de Hierro no estamos hablando de miles de muertos”.Sin embargo, Widgorovicz señaló que el sistema de defensa “tiene una capacidad limitada. Cuando llegan muchos misiles no da abasto y algunos terminan dando en el blanco”, dijo y agregó que “por eso, suenan además las sirenas y enseguida hay que buscar refugio”.En ese sentido, señaló que “en Tel Aviv la gente tiene un minuto y medio” para refugiarse en un edificio especialmente acondicionado para soportar un ataque de este tipo.“En mi edificio no hay refugios, así que fuimos al hueco de la escalera. Sabemos que tenemos que estar lejos de la ventana, agacharnos y cubrirnos la cabeza. Sui estamos en la calle debemos tirarnos boca abajo, cubrirnos la cabeza con los brazos y esperar dos explosiones porque en general vienen de a dos”, indicó.Y añadió: “Pero en Sderot, a un kilómetro de Gaza, hay 15 segundos para refugiarse. Si es un mortero el tiempo se reduce a 7 segundos. Y nunca se sabe lo que va a caer. Por eso las casas siempre tienen las puertas abiertas para que la gente puede refugiarse en cualquier vivienda. Hay casas enteras que son refugios” antibombas.En ese pueblo israelí no suenan las sirenas. Por altavoces ubicados en distintos puntos de la localidad se escucha la voz de una mujer que señala tres veces en hebreo la frase “color rojo”. Incluso, los juegos infantiles de las plazas son antimisiles para que los niños puedan refugiarse allí mismo.El sistema antimisiles fue desarrollado hace 10 años y costó alrededor de 1000 millones de dólares financiados por el gobierno del entonces presidente estadounidense Barack Obama. Es considerado el escudo antimisiles más sofisticado y más exitoso del mundo.Los expertos sostienen que se trata de un equipamiento bélico de última generación. El escudo puede contrarrestar cohetes, morteros, ojivas y proyectiles de artillería de corto alcance, así como aviones, helicópteros, vehículos aéreos no tripulados, munición guiada de precisión y hasta misiles lanzados desde barcos.Está conformado por un radar potente y sofisticado para detectar los cohetes. Entonces calcula su trayectoria y envía misiles para interceptarlos en el aire.Los especialistas advierten que los cohetes lanzados por el movimiento islámico Hamas desde Gaza son difíciles de rastrear porque son relativamente pequeños por su carácter artesanal.

Incluso, el sistema puede decidir si interceptar o no un misil. Al analizar su recorrido, solo interceptará aquellos dirigidos hacia una zona habitada. Si su análisis revela que caerá en una región despoblada el escudo lo ignorará.El debut de este sistema defensivo ocurrió el 7 de abril de 2011 cuando interceptó un misil lanzado desde la Franja de Gaza hacia la ciudad de Ashkelon, donde viven 130.000 habitantes. Desde su creación, ha interceptado más de 2.500 misiles o proyectiles con una tasa de éxito superior al 90%.