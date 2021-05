Detectaron variante de India en Reino Unido: "Hay preocupación"

Salud Pública de Inglaterra alertó sobre la peligrosidad de la subvariante B.1.617.2, elevando la categoría a “variante de preocupación”, la cual parece propagarse más rápidamente que otros dos subtipos identificados. Una experta consultada por Infobae explica por qué tiene alta transmisibilidad



Ya lo dijo el primer ministro, Boris Johnson, el gobierno británico debe manejar con cuidado los brotes de la variante india del coronavirus. La declaración se hizo justo cuando Salud Pública de Inglaterra dijo que una versión se había elevado a una “variante de preocupación”. La B.1.617.2 parece propagarse más rápidamente que otros dos subtipos identificados de la variante india.



Los científicos creen que es al menos tan transmisible como la variante detectada por primera vez en Kent el año pasado. Boris Johnson dijo que el gobierno debe pensar “con mucho cuidado” sobre la respuesta de salud pública. “Estamos haciendo una gran cantidad, obviamente, para asegurarnos de que cuando encontremos brotes de la variante india, hagamos pruebas de aumento, hagamos pruebas puerta a puerta”, dijo.



Se sabe que los virus mutan todo el tiempo, produciendo diferentes versiones de sí mismos. La mayoría de estas mutaciones son insignificantes, y algunas incluso pueden hacer que el virus sea menos peligroso, pero otras pueden hacerlo más contagioso y por ende más difícil de vacunar.



La variante original de la India, conocida oficialmente como B.1.617, se detectó por primera vez en octubre. Esa versión ahora se ha vuelto a caracterizar en tres subtipos diferentes, todos con mutaciones genéticas ligeramente diferentes. El Reino Unido ha experimentado un fuerte aumento en un tipo en particular, conocido como B.1.617.2, que ahora constituye la mayoría de todos los casos de variantes indias y parece estar creciendo más rápido que otras versiones.



“Esta variante es la B.1.617 y comparte mutaciones con la proveniente del Reino Unido y la de California. La OMS ya ha advertido que la mutación de esta última, además de la alta transmisibilidad, está asociada con una reducción de la neutralización por algunos tratamientos con anticuerpos monoclonales, y una reducción de la neutralización en los sueros post-vacunación en los Estados Unidos”, explicó a Infobae Mirna Biglione investigadora de CONICET en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS), que depende la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, y médica miembro de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC).



“En Singapur las variantes b.1.617.1 y b.1.617.2, llamadas “doble variante”, se volvieron rápidamente predominantes. Y en Reino Unido parece estar reemplazando a las otras variantes”, agregó Biglione. “Si tiene el poder de generar nuevas olas de contagio, tenemos que estar alertas antes de su ingreso a nuestro país”, expresó la experta.



Las cifras del Wellcome Sanger Institute, que analiza hisopos positivos para diferentes variantes, también mostraron grupos de B.1.617.2 en lugares como Leicester, Bolton, Nottingham y Blackburn en la semana hasta el 24 de abril. Los casos vienen subiendo: han aumentado de 202 a 520 en la última semana, y la mayoría se ha detectado en Londres y el noroeste de Inglaterra. Casi la mitad estaban relacionados con viajes o contacto con un viajero, pero ha habido ejemplos de transmisión comunitaria relacionada con el trabajo y las reuniones religiosas.



Según se sabe, se cree que todas las vacunas actuales ofrecen cierto grado de protección contra las variantes, pero nunca pueden detener por completo todas las infecciones, especialmente entre las personas vulnerables o de edad avanzada. Hay quienes dicen que debido a que ahora hay evidencia de que esta variante es más infecciosa y a que los casos han aumentado rápidamente en el Reino Unido, esto marca el comienzo del auge de esta variante india. Pero hay algunas buenas razones para pensar si va a ser así realmente. El rápido aumento de casos se relaciona con un aumento en los viajes internacionales desde India antes de que el país sea incluido en la lista roja.



Desde Salud Pública de Inglaterra hay quienes afirman de que el aumento puede estar llegando a su fin, lo que significa que puede reflejar ese aumento en los viajes en lugar de una extensión significativa de la comunidad. Mientras tanto las vacunas parecen funcionar tan bien contra esta variante como el virus dominante que circula en el Reino Unido, además de que todavía existen importantes restricciones de distanciamiento social que debería ayudar a limitar la propagación. Se están llevando a cabo muchas pruebas y rastreo de contactos en diferentes áreas, y se espera que algunas pruebas de sobretensión se anuncien más adelante en las áreas donde hay mayor preocupación.



Como medida a todas las personas que viven en códigos postales específicos se les pedirá que se hagan una prueba de PCR, incluso si no tienen síntomas. Y ya se están implementando pruebas mejoradas en partes de Bolton, que ha experimentado un aumento en los casos de B.1.617.2 en la última semana. “La forma de limitar la propagación de todas las variantes es la misma y, aunque todos disfrutamos de un poco más de libertad, el virus todavía está con nosotros”, dijo la Dra. Susan Hopkins, directora de respuesta estratégica de Covid-19 en la cartera de Salud Pública de Inglaterra. Y agregó sobre las nuevas variantes: “Estamos monitoreando todas estas variantes extremadamente de cerca y hemos tomado la decisión de clasificar esto como una variante de preocupación porque los indicios son que es más transmisible”.



Se necesita trabajo de laboratorio para secuenciar las pruebas de Covid individuales e identificar variantes específicas, lo que significa que es probable que las últimas cifras representen la situación hace aproximadamente una semana. “El problema de la pandemia es global y ya sabemos que lo que ocurra en un paìs de otro continente no nos deja exento de estar afectados directamente. Secuenciar el genoma del virus es clave y lograr equidad en el acceso a las vacunas”, agregó Biglione.



El recorrido de la variante



La variante B.1.617 se detectó por primera vez en India en octubre del 2020, pero que se describiera por primera vez en ese país no significa que ese sea su origen. Hasta la fecha se ha detectado ya en 21 países. Está catalogada, de momento variantes de investigación.



Presenta 13 mutaciones que resultan en cambios de aminoácidos. Se ha descrito como un “doble mutante” para referirse a dos mutaciones concretas en la proteína S (la E484Q y la L452R), pero es un término que debería evitarse porque presenta muchas más mutaciones.



De todas las mutaciones, las que preocupan son las que se encuentran en las posiciones 484, 452 y 681 de la proteína S. Las dos primeras se sitúan en la zona de unión al receptor (RBD), mientras que la tercera se localiza cerca del sitio de división de la furina de la proteína. Por eso se cree que podrían afectar a la interacción del virus con la célula.



Los últimos datos de secuenciación muestran que existen en realidad tres linajes de esta variante, denominados B.1.617.1, B.1.617.2, y B.1.617.3, con pequeñas diferencias y distintas distribución geográfica.



En el mes de marzo, el Ministerio de Salud de la India publicó un informe en el que afirmaba que esta variante B.1.617 era predominante en la India, presente ya en un 60 % de los aislamientos. Al mismo tiempo estamos viendo un aumento dramático de casos en ese país.