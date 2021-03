Chile: Advierten que la situación por el covid-19 "puede empeorar"

El Colegio Médico de Chile (Colmed) advirtió que el país andino se encuentra en el “peor momento de la pandemia” y que es probable que la situación “pueda empeorar” si las autoridades de gobierno no toman medidas más estrictas en las próximas horas.



La segunda ola de COVID-19 ha generado un incremento de contagios sin precedentes en Chile. Este viernes se registraron 7.626 contagios, la cifra diaria más alta desde que comenzó la pandemia. Es la tercera vez en la semana se sobrepasa la barrera de los 7.000. Además, se contabilizaron más de 63 nuevos fallecidos y 41.151 casos activos en total (siendo esta última cifra también un récord).



De las 3.352 camas UCI en el país, el 73.57% de estas están ocupadas por pacientes con COVID-19. Según el Ministerio de Salud, hay 2.466 personas en situación crítica, 2.103 de ellos conectados a respiradores artificiales. La ocupación hospitalaria total es del 95 por ciento y hay solo 160 camas de cuidados intensivos disponibles en todo el país.



Además, la autoridad sanitaria ha detectado más de 100 casos con las variantes de la cepa británica y brasileña.



“Hasta el momento, en las muestras genómicas, tanto en el aeropuerto como en la comunidad, se han detectado 64 muestras positivas de variante británica y 45 de la variante brasilera”, detalló la subsecretaria de Salud, Paula Daza.



La tasa de positividad -el número de contagios de covid-19 detectados por cada 100 test PCR realizados- se mantuvo además en el 9,6 por ciento, lejos del 5 por ciento que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda mantener durante dos semanas seguidas para dar por controlada la pandemia.



La situación ha llevado al gobierno a decretar una cuarentena estricta para la vasta mayoría de la población. Desde el jueves, el 97 por ciento de los habitantes está alcanzados por medidas de esta naturaleza.



No obstante, al haber entrado las medidas en vigor en las últimas horas, el país todavía está a días -o semanas- de notar impactos positivos en la situación sanitaria.



Optimizar las cuarentenas y disminuir movilidad



Es ante este escenario que el Colegio Médico de Chile advirtió que existe la posibilidad de “de vernos sobrepasados”.



“Como comunidad médica tenemos temor de vernos sobrepasados, de no tener la capacidad de dar atención y hospitalizar al que lo requiera. Si eso ocurre, el riesgo de morir por COVID-19 aumenta, o también de cualquier otra enfermedad grave, como un accidente de tránsito, o un ataque cerebrovascular”, reconoció la presidenta del gremio médico, Izkia Siches.



En el documento, el gremio insistió en la necesidad de mejorar la eficiencia de las cuarentenas. Según el secretario nacional de la entidad, José Miguel Bernucci, “hace mucho rato que el plan ‘Paso a Paso’ está totalmente desdibujado”, y las cuarentenas “han sido tremendamente laxas y largas, y muy poco eficaces”.



“Una cosa es que se decrete que una comuna esté en cuarentena, pero su objetivo es que se disminuya en forma considerable la movilidad al interior de esas zonas. Eso es lo que no hemos visto y por eso, además de la cuarentena, tenemos que fiscalizar, ser estrictos con los controles sanitarios y disminuir el número de permisos”, agregó por su parte el vicepresidente del Colmed, Patricio Guzmán.



Finalmente, desde el gremio advirtieron que el personal de salud está “agotado” y que ello es una fuerte preocupación al interior de la comunidad médica. “Si a eso le sumamos que nuestro personal de salud está realmente agotado, que tiene mucha voluntad para poder seguir enfrentando la pandemia pero que está devastado después de un año, es una situación preocupante”, manifestó Guzmán.