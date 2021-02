El rover de la Nasa envió una grabación con los sonidos de Marte

El rover Perseverance de la Nasa, que llevó a Marte dos micrófonos, envió una grabación con los sonidos de ese planeta. Un lugar hostil y silencioso, oxidado y solitario en donde la agencia espacial de Estados Unidos busca rastros de vida microbiana pasada."Los sonidos que recoja el micrófono serán almacenados en la nave y transmitidos posteriormente", había dicho a Aire Digital el director de Diseño de Misión y Navegación y subdirector de Operaciones de Vuelo del Perseverance de la Nasa, Fernando Abilleira. A través de la cuenta de Twitter de la misión del Perseverance, la Nasa publicó los primeros sonidos que capturó el rover."Ahora que has visto Marte, escúchalo. Agarra unos auriculares y escucha los primeros sonidos capturados por uno de mis micrófonos", dice el tuit con el enlace al audio enviado desde un planeta que está (dependiendo de la órbita) a más de 200 millones de kilómetros de distancia.

Marte se parece bastante a lo que algunas películas de ciencia ficción muestran, aunque no del todo. Si se lo quiere comparar con algún sitio de la Tierra, puede ser el desierto de Arizona, en Estados Unidos, o ciertas zonas montañosas de Argentina, como Mendoza, aunque sin ninguna vegetación, por supuesto.Así lo señaló a Aire Digital el científico argentino de la Nasa, Lucas Paganini, que trabaja en la División de Ciencias Planetarias de la Nasa en Washington DC. “En Marte hay una gran cantidad de dióxido de carbono (CO2) en su atmósfera pero además tiene una menor cantidad de Nitrógeno y Argón, ambos en un 2 o 3%. Además, su atmósfera es 100 veces más fina que la atmósfera de la Tierra. Es como estar a 35 kilómetros de altura en la Tierra”, dijo. Y explicó: “una gran parte de nuestra atmósfera está en la Troposfera, que se encuentra cercana a la superficie y donde ocurren la mayoría de los fenómenos meteorológicos. Nuestra atmósfera es densa. Pero no así la de Marte. Gran parte del vapor de agua, termina perdiéndose al espacio”.El fascinante planeta rojo tiene poco efecto invernadero. “Las características de su atmósfera son distintas a las de la Tierra. Esto genera el desafío de que cuando se lanzan estos proyectos que pesan una tonelada e intentan aterrizar, tienen que usar sistemas de paracaídas y grúas, porque la menor cantidad de atmósfera desacelera menos a la nave, a diferencia de la Tierra”, explicó el científico investigador. Además, las temperaturas varían salvajemente en Marte. En un día, puedan cambiar unos 60°C dependiendo de las condiciones.Pero en los polos sí hay algo más atractivo. “Los polos son de hielo, de dióxido de carbono y agua. Los cambios de estación producen que el dióxido de carbono se evapore en verano, lo que expone más la capa de hielo de agua. Luego se vuelve a freezar en invierno”, contó Paganini. Además, Marte tiene muchas tormentas de polvo. Esto le agrega hostilidad al planeta. Estas tormentas aparecen y pueden durar semanas. Incluso pueden llegar a cubrir todo el planeta.“Marte tiene volcanes no activos, pero en el pasado pueden haber tenido un rol importante en su clima”, dijo Paganini. Y cuenta con una maravilla. Se trata del Monte Olimpo, que mide unos de unos 26 mil metros. Es el más alto de todo el Sistema Solar, casi el triple que el Monte Everest. Además, su ancho es el del estado de Arizona, con unos 550 kilómetros y puede verse desde la Tierra con un telescopio.