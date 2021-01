Trump a seguidores: "Se que están dolidos, pero es tiempo de que vayan a casa"

El presidente estadounidense Donald Trump solicitó a sus seguidores este miércoles que "vuelvan a casa" después de que irrumpieran en el Capitolio de Estados Unidos tras un mitin en el que repitió sus falsas afirmaciones de fraude electoral."Sé que están doloridos por cómo nos robaron la elección pero es tiempo de que vayan a casa en paz", dijo Trump en un video publicado en Twitter más de dos horas después del asalto a la sede del Legislativo. "Tenemos que tener paz. Tenemos que tener ley y orden (...) No queremos a nadie herido, es un período muy difícil"."Esta fue una elección fraudulenta, pero no podemos hacerle el juego a esta gente. Necesitamos paz, así que vayan a casa. Los queremos, son muy especiales", dijo el presidente, después de que el mandatario electo, Joe Biden, cuya victoria debía quedar ratificada este miércoles en el Congreso, compareciera y pidiera a Trump llamar al cese de la violencia.Trump había ordenado por la tarde de este miércoles el despliegue de la Guardia Nacional a Washington DC para contener los disturbios en el Capitolio y sus inmediaciones.Así lo anunció la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, quien dijo que la fuerza está en camino "junto a otros servicios de protección federales". "Reiteramos el llamado del presidente Trump contra la violencia y a mantenerse pacíficos", agregó la funcionaria.The New York Times había informado minutos antes que el Ejército activó a todos los miembros del cuerpo asignados al distrito de Columbia -donde se encuentra Washington DC- luego de que así lo solicitara la alcalde de la ciudad, Muriel Bowser.Funcionarios del Pentágono se mostraron reticentes a enviar a los uniformados, deseosos de evitar imágenes de militares en las inmediaciones del Congreso. Sin embargo, la gravedad de la situación forzó la decisión. En paralelo, el gobernador del estado de Virginia dijo que envió 200 tropas estatales a las inmediaciones.Trump se mantuvo en silencio durante las escenas iniciales fuera del Capitolio, que comenzaron luego de que encabezara un mitín antes de la sesión especial en la que el Congreso se disponía a certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales.Allí, dirigiéndose a sus partidarios, dijo entre otras cosas: "este país ha tenido suficiente"; "no lo toleraremos más" y "detendremos el robo", en referencia a lo que, sin pruebas, asegura fue un fraude que lo privó de un segundo mandato.No obstante, poco después de iniciada, la sesión debió ser interrumpida por la irrupción de los partidarios del presidente saliente en el Capitolio. Cuando las escenas ya eran caóticas, el mandatario llamó a la calma en dos oportunidades a través de su cuenta de Twitter. "Por favor apoyen a la policía del Capitolio y las fuerzas de seguridad. Realmente están del lado de nuestro país. ¡Manténganse pacíficos!", dijo en uno de ellos."Le pido a todos en el Capitolio que se mantengan pacíficos. ¡Sin violencia! Recuerden, NOSOTROS somos el partido de la ley y el orden. Respeten la ley y a nuestros grandes hombres y mujeres de la policía. ¡Gracias!", indicó en su segundo mensaje.