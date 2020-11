Trump admitió el triunfo de Biden: "Ganó porque la elección fue amañada"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dio a entender este domingo por primera vez que perdió las elecciones del pasado 3 de noviembre ante Joe Biden, al asegurar en su cuenta de Twitter que el candidato demócrata "ganó porque la elección fue amañada".



Trump argumentó que "no se permitieron" observadores y que el voto fue "tabulado por una empresa privada de la izquierda radical, Dominion, con mala reputación". Asimismo, el presidente arremetió contra los "malos equipos" de esta empresa que -dijo- no dieron la talla ni siquiera en Texas, donde asegura que ganó "por mucho"; y contra los "medios falsos y silenciosos".



"Todos los 'fallos' mecánicos que tuvieron lugar la noche de las elecciones fueron, en realidad, ELLOS siendo sorprendidos tratando de robar votos", aseveró el mandatario, que recalcó: "tuvieron mucho éxito sin que los pillaran".



Por último, el presidente criticó de nuevo las elecciones por correo, que calificó de "broma enfermiza".



Trump hizo estos comentarios tras lanzar insistentes acusaciones por supuesto "fraude electoral" en los últimos días. El pasado 5 de noviembre, el presidente afirmó que le habían "robado" las elecciones y que un recuento de los votos "legales" mostraría que es él quien estaba liderando el recuento.



Desde entonces, el inquilino de la Casa Blanca ha recurrido a Twitter en reiteradas ocasiones para anunciar que su equipo está adelantando acciones judiciales en distintos estados. "El tiempo lo dirá" Este viernes, Trump dejó caer por primera vez que la próxima Administración podría ser la de Joe Biden, al declarar que será el tiempo quien diga si él continúa o no gobernando el país.



Al referirse a la inminente autorización de una vacuna contra el coronavirus, Trump afirmó que bajo su mandato el país no irá a un confinamiento. "Esta Administración no va a ir a un encierro", dijo desde la casa Blanca en sus primeros comentarios públicos tras una semana de silencio desde que el candidato demócrata fuese proyectado como ganador, recoge Reuters.



"Con suerte, pase lo que pase en el futuro, quién sabe qué gobierno será. Supongo que el tiempo lo dirá", remachó.



El recuento manual en Georgia



Por otro lado, el mandatario denunció este sábado que el nuevo recuento manual de votos de las elecciones del pasado 3 de noviembre en el estado de Georgia es una "pérdida de tiempo" porque, supuestamente, a sus observadores no se les permite verificar la coincidencia de las firmas con los registros estatales de votantes.



"Es una pérdida de tiempo. No muestran la coincidencia de firmas. Anulen el recuento hasta que se permita fiscalizar. ¡No permitan que los demócratas radicales de izquierda se roben las elecciones!", señaló el mandatario en Twitter. (RT)