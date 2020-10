Trump y Biden, en el último debate presidencial antes de las elecciones en EEUU

El encuentro comenzó pasadas las 22:00 (hora de Argentina) en la Universidad de Belmont, en Nashville, Tennessee, con la periodista Kristen Welker, corresponsal de la cadena NBC en la Casa Blanca, como moderadora.



Éste iba a ser el tercer debate entre ambos candidatos en los comicios estadounidenses, pero el segundo encuentro entre ambos, programado para el pasado 15 de octubre en Miami, se suspendió después de que Trump contrajera coronavirus.



Ambos candidatos están separados por una mampara debido a la pandemia de coronavirus, después de que el presidente diera positivo a principios de mes y estuviera hospitalizado unos días.



Trump, que teme convertirse en un presidente de un sólo mandato, profundizó en los últimos días sus ataques personales contra Biden, de quien cuestiona su integridad y afirma que su familia es una "empresa criminal". Trump: "Tenemos una vacuna que va a anunciarse en cuestión de semanas" Así lo aseguró el mandatario de Estados Unidos y candidato a la reelección, Donald Trump. Dijo que ese país dispondrá de una vacuna contra el coronavirus que "va a anunciarse en cuestión de semanas", al referirse a la pandemia en el debate de esta noche con el candidato demócrata Joe Biden.



"Tenemos una vacuna que va a anunciarse en cuestión de semanas", dijo Trump, que incluso habló de "fines de año", en tanto que Biden alertó sobre un "invierno oscuro" que se avecina en el país de América del Norte, y responsabilizó al jefe de Estado por las muertes en esa nación por Covid-19.



"Tenemos un problema que es un problema mundial, pero he sido felicitado por muchos líderes por lo que hemos realizado", insistió Trump en el segundo y último debate con Biden.



En la Universidad de Belmont, en Nashville, Tennessee, el candidato demócrata, por su parte, acusó a Trump de "no tomar el control y no decidir", y remarcó que "cualquier persona que tenga tanta responsabilidad por tantas muertes no debería seguir siendo presidente de Estados Unidos".

Biden insistió en que Trump no tiene un "plan" para hacer frente al coronavirus, que ya causó más de 220.000 muertes en ese país, y subrayó:

"Vamos a entrar en un invierno oscuro; no hay perspectiva de que haya una vacuna para la mayoría del pueblo estadounidense antes del año que viene".



El candidato demócrata también advirtió que en EE.UU. podría duplicarse la cantidad de víctimas fatales a causa de la pandemia por Covid-19.

