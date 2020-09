Canadá no registra muertos por coronavirus por primera vez desde el 15 de marzo

Según el último reporte, 702 personas dieron positivo elevando a 135.626 el total de infectados, mientras que la cifra de fallecidos quedó en 9.163, informó la televisión pública canadiense, CBC.



La jefa de Salud pública, Theresa Tam, admitió que está habiendo un incremento paulatino de los casos en algunas provincias del país, por lo que llamó a endurecer las restricciones para "no retroceder" en la lucha contra la pandemia.



"Tenemos que vigilar la situación muy cuidadosamente para que no empeore hasta un punto que no la podamos gestionar", alertó Tam desde Ottawa al presentar el informe.



Citada por la agencia de noticias Europa Press, advirtió además que con la llegada de las temperaturas más bajas habrá un mayor número de personas en interiores, por lo que habrá que "tener cuidado de lo que se hace en casa y en otros lugares".