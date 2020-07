Reiteran el pedido del Papa para condonar la deuda externa a los países pobres

A través de una presentación hecha en Ginebra por el arzobispo Ivan Jurkovi?, embajador de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, el Vaticano volvió a plantear el pedido del papa Francisco en favor de reducir e incluso condonar la deuda externa de los países más pobres atendiendo a la crisis generada por la pandemia de la covid-19 y en la misma ocasión criticó, una vez, más al sistema financiero internacional que "sigue siendo una fuente de inestabilidad económica mundial".El representante vaticano subrayó la importancia de una acción coordinada de la comunidad internacional buscando un alivio de la deuda a los países afectados por la crisis y recordó, a propósito, la Iniciativa para los países pobres muy endeudados (PPME) y la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral (IADM) del pasado reciente, que demuestra que cuando es necesario "la comunidad internacional puede actuar con decisión".El 20 de abril pasado en un mensaje "Urbi es orbi" (a la ciudad y al mundo) el papa Francisco pidió que "considerando las circunstancias, se relajen las sanciones internacionales de los países afectados, que les impiden ofrecer a los propios ciudadanos una ayuda adecuada, y se afronten (por parte de todos los países) las grandes necesidades del momento, reduciendo, o incluso condonando, la deuda que pesa en los presupuestos de aquellos más pobres".Ahora, a través del arzobispo Jurkovi? y en el escenario de Naciones Unidas, donde el Vaticano tiene el estatuto de "observador permanente", la Santa Sede volvió a insistir sobre el tema señalando que una medida de ese tipo podría "salvar vidas en lugar de perderlas"."No cabe duda de que la actual crisis de la covid-19 -dijo Jurkovi?- afectará más gravemente a la vida y los medios de subsistencia de los habitantes del mundo en desarrollo. Una vía a través de la cual este impacto potencialmente devastador podría suavizarse, y salvar vidas en lugar de perderlas, es haciendo frente a la agobiante carga de la deuda externa acumulada, tanto a nivel público como privado, en los países en desarrollo en los últimos años". El arzobispo pronunció estas palabras en el marco del 67º período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).En la misma ocasión el embajador vaticano dijo que el camino hacia un mundo más inclusivo y sostenible no es sólo cuestión de hacer que los mercados funcionen mejor, sino que "es necesario un programa que aborde las limitaciones sistémicas de la movilización de recursos y la difusión tecnológica, que mitigue las asimetrías en el poder de mercado consecuencia de las reglas desproporcionadas de un mundo hiperglobalizado, que corrija los déficits existentes en la gobernanza económica mundial y garantice el espacio necesario de políticas para ajustar los desafíos locales a los objetivos internacionales". Y agregó que "dada la complejidad de la economía, no pueden pasarse por alto ni subestimarse los factores éticos y culturales".En otro momento de su intervención el arzobispo Jurkovi? manifestó también su preocupación por la reducción de los presupuestos estatales destinados al sector de la salud, y por el abuso y la depredación del medio ambiente natural del que depende -dijo- "no sólo la vida económica, sino toda la vida humana", alineando así su discurso con la prédica papal en defensa del ambiente y el ecosistema.Agregó el arzobispo que "el desafío inmediato" es garantizar que los responsables políticos de los países establezcan espacios y recursos necesarios para responder a la conmoción sanitaria y reducir los daños económicos que provoca. "Es evidente -agregó- que las consecuencias de la crisis van mucho más allá del ámbito financiero, extendiéndose a las esferas económica, social y cultural". Añadió que "por estas razones, la comunidad internacional no puede permitir que el sistema financiero siga siendo una fuente de inestabilidad económica mundial; debe adoptar urgentemente medidas para evitar el estallido de otras crisis financieras en el futuro". Fuente: (Página12).-