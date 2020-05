Protestas por crimen racial: Un policía mató a un afroamericano

Las repercusiones por el asesinato de George Floyd, u n afroamericano de 46 años, asfixiado por un policía blanco de Minneapolis, traspasó las fronteras de las protestas de la población afroamericana, donde anoche hubo un muerto y hoy nuevas manifestaciones en Nueva York, en una espiral de repudio contra la discriminación policial en la que se involucraron figuras del deporte, la cultura y el periodismo.Esta tarde, un centenar de personas se manifestaron en Union Square, en Manhattan, con barbijos por el coronavirus y carteles de repudio al asesinato de Floyd, vigilados de cerca por decenas de policías. Desde allí recorrieron varias calles de la ciudad al grito de "no puedo respirar", que fue lo que dijo la víctima bajo la rodilla del policía, y exigiendo justicia.Luego de que anoche se viralizara el video de la detención, en el que se escucha claramente a Folyd decirle al policía que lo aplastaba contra el piso que no podía respirar, hubo una fuerte protesta cerca de la comisaría del sur de Minneapolis, estado de Minesota, con saqueos a tiendas cercanas y barricadas incendiadas en las calles.En ese marco otro hombre murió por disparo de bala, y al poco rato la policía informó esa muerte como homicidio y dijo que tenían a un sospechoso bajo custodia, aunque todavía trataban de determinar las circunstancias que llevaron al tiroteo.Los canales de televisión local mostraron imágenes aéreas en las que se podía ver a los manifestantes concentrados en las calles cercanas a la comisaría y algunos entrando y saliendo de las tiendas cercanas.Cuando oscureció, estalló un incendio en una tienda de autopartes, que en seguida fue controlado por los bomberos y los manifestantes prendieron fogatas en la calle. Los oficiales rodearon el recinto pero no intervinieron.El vocero de la policía, John Elder, dijo que los agentes respondieron a un llamado por un apuñalamiento, pero que al llegar se encontraron con un herido de bala, informó la cadena CNN. La víctima, cuyo nombre no trascendió, fue declarada muerta en el hospital y el sospechoso fue puesto bajo custodia mientras se investigan los hechos.Era la segunda noche de protestas desde la muerte de Floyd, a quien la policía buscaba arrestar el lunes después de que desde una tienda de alimentos lo denunciaran por pagar con dinero falso.En un video tomado por un transeúnte se muestra al oficial arrodillado sobre el cuello de Floyd durante casi ocho minutos hasta que el hombre finalmente dejó de responder.El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, llamó hoy a los ciudadanos a mantener la calma. "Por favor, no podemos dejar que la tragedia engendre más tragedia", escribió en Twitter.El oficial acusado de la muerte de Floyd fue despedido el martes junto con tres compañeros y Frey solicitó que se lo acuse penalmente.Los manifestantes también protestaron anoche afuera de la casa del oficial, en las afueras de Minneapolis, y en la casa del fiscal del condado de Hannepin, Mike Freeman, sin que se reportaran incidentes.Mientras se desarrollaban las protestas cerca de la comisaría, la jefa policial, Medaria Arradondo, prometió justicia en una entrevista con el canal KMSP-TV y subrayó que se abrió una investigación interna y que el FBI también está investigando el caso."La justicia históricamente nunca ha llegado a buen término a través de algunos de los actos que estamos viendo esta noche, ya sea el saqueo, el daño a la propiedad u otras cosas", advirtió.Además de Minneapolis, algunos manifestantes se movilizaron en California y bloquearon una autopista de Los Ángeles y destrozaron los vidrios de unos patrulleros.