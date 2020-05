EE.UU registró 1.255 nuevas muertes por coronavirus: el total se acerca a 95.000

En concreto, la cifra asciende a 94.661. La cantidad de contagios, en tanto, es superior a los 1,57 millones. Pocas horas antes del último balance, el presidente Donald Trump aseguró que el país no volverá a la cuarentena de producirse una segunda ola de contagios



Estados Unidos registró este jueves 1.255 nuevos decesos por Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. La cifra representa un descenso de más de 300 muertes en comparación con la víspera, y llevó el total a 94.661, según el último recuento de la universidad Johns Hopkins. La cantidad de contagios, en tanto, es superior a los 1,57 millones.



El nuevo balance tuvo lugar el mismo día en el que el presidente Donald Trump aseguró que, de tener lugar una segunda ola de contagios, el país no "volvería a cerrar". "Hay personas que dicen que es una posibilidad real. Puede pasar. Y vamos a apagar los incendios. No vamos a cerrar el país", señaló el mandatario en una visita a una planta de Ford en el estado de Michigan.



Trump ha estado insistiendo en las últimas semanas para que los diferentes estados levanten las restricciones al movimiento y las cuarentenas impuestas por el coronavirus, en un intento de mitigar los duros efectos económicos de estas medidas. De hecho, los 50 estados han reabierto sus economías en algún punto a partir de esta semana, siendo Connecticut el último en hacerlo.



No obstante, el impacto económico de la pandemia ha sido devastador para el mundo, y Estados Unidos no ha sido la excepción. Otros 2,4 millones de estadounidenses solicitaron un subsidio por desempleo en la última semana, una cifra que marca otro descenso con respecto a las últimas semanas, pero continúa estando en un nivel altísimo con respecto al promedio histórico, ante el confinamiento por la pandemia de coronavirus. El total desde el 21 de marzo se acerca a los 40 millones.



El informe del Depatamento de Trabajo también revisó la cifra de la semana pasada y los modificó a la baja, ya que Connecticut informó que había notificado mal sus números. Con esa corrección, el total en los últimos dos meses llega a las 38,6 millones de solicitudes.



Sin embargo, diversos economistas advierten que esta cifra no refleja el número de empleos perdidos por la pandemia debido a las dificultades técnicas y a los procedimientos de las oficinas estatales de desempleo.