EE.UU registró 1.680 muertes por coronavirus y el total roza las 87.500

Estados Unidos registró en las últimas 24 horas 1.680 muertes por Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, según el último conteo de la universidad Johns Hopkins. De esta manera, el total asciende a 87.493. La cantidad de casos positivos, en tanto, supera los 1,44 millones. Ambas cifras son, con creces, las más altas a nivel mundial.



Mientras la pandemia continúa con su avance en el país, las autoridades -tanto sanitarias como políticas y económicas- concentran sus esfuerzos en dos objetivos distintos: lograr la manera de reabrir la economía de la manera más segura posible y encontrar una vacuna, o en su defecto un tratamiento antiviral.



Con respecto al segundo aspecto se pronunció este viernes el presidente Donald Trump, quien anunció que la vacuna que está desarrollando el país podría estar lista a fin de 2020 o "quizás antes".



"Estamos trabajando para tenerla a fin de año si es posible, quizás antes", expresó Trump, acompañado del director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci. "Creemos que vamos a tener muy buenos resultados muy pronto", dijo el mandatario, visiblemente entusiasmado.



Trump realizó el anuncio en el contexto del anuncio de los funcionarios que dirigirán la llamada Operación Warp Speed (Máxima Velocidad), un plan destinado reducir el tiempo necesario para desarrollar la vacuna mediante la cooperación entre empresas farmacéuticas, agencias gubernamentales y fuerzas armadas, sumado a una enorme inversión del estado federal.



Este proyecto también contempla que la Agencia de Medicamentos y Alimentación (FDA), encargada de aprobar nuevas drogas, relaje considerablemente los muchos requisitos que existen para el desarrollo de una vacuna segura.



Diferentes laboratorios e institutos en Estados Unidos están desarrollando sus propias vacunas, y la Operación Warp Speed busca apoyar a todos estos esfuerzos por separado a la espera de que uno, o varios, demuestren ser efectivos. También en el mundo numerosos países llevan adelante sus propias investigaciones de vacunas.



En total, se estima que hay 12 vacunas siendo desarrolladas en todo el planeta, principalmente en China, Reino Unido y Alemania, además de Estados Unidos.



"Este es un esfuerzo que no se ha visto en el país desde el proyecto Manhattan", señaló el presidente estadounidense, en referencia al programa de desarrollo de la primera bomba atómica en la década de 1940. "Nadie ha visto nada como lo que estamos haciendo en el país desde la Segunda Guerra Mundial, increíble", agregó.



Por su parte, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, decidió extender la cuarentena en la ciudad hasta el próximo 28 de mayo. La ciudad es el epicentro estadounidense de la pandemia de coronavirus con más de 20.000 personas muertas.



El confinamiento en el estado llegó a su fin este viernes luego de dos meses. Pero no aún en la Gran Manzana, antes epicentro de efervescencia económica y cultural y hoy foco de la pandemia de coronavirus, donde fue extendido.



Varios comercios e industrias no esenciales reabren gradualmente sus puertas en las cinco regiones menos pobladas del estado, pero en la ciudad de Nueva York las autoridades temen un rebrote y sus 8,6 millones de habitantes se enfrentan resignados a un futuro incierto.



"Prolongar el confinamiento es la decisión correcta. Realmente apesta, pero no hay opción. Estamos tratando de poner nuestra mejor cara", dice a la agencia AFP Shelby, una corredora de bolsa neoyorquina de 40 años que no quiso dar su apellido.



Asimismo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que todo el estado estará entrando a la primera fase de reapertura el lunes 18 de mayo. Esto así luego de que los condados sureños de Miami-Dade y Broward fueran autorizados a reabrir sus tiendas -algo que el resto había comenzado a hacer el 4 de mayo- al observar las autoridades tendencias positivas en sus curvas de contagios y muertes.



La expansión a la primera fase permite que abran los gimnasios, las bibliotecas y los museos todos con un máximo de capacidad del 50%.EDeSantis anunció que los equipos de deportes profesionales tendrán permiso para practicar y empezar a jugar también sin fanáticos. Y los parques de atracciones podrán ahora presentar al estado sus planes de reapertura.



Las nuevas aperturas, no obstante, solo serán llevadas a cabo si cuentan con el beneplácito de los alcaldes locales. Por ejemplo, el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, dijo que las reaperturas que comenzarán en el condado el lunes 18 no incluirán a los gimnasios.