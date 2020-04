Murió una argentina por coronavirus en Estados Unidos

El violento avance del coronavirus en Estados Unidos se cobró una víctima argentina: Andrea Halberian. Después de batallar durante más de dos semanas contra la enfermedad, la mujer murió anoche en Los Ángeles, según indicaron fuentes cercanas a la familia.



El 22 de marzo, Halberian, de 42 años, acudió a las redes para compartir un testimonio que incluía detalles del dolor que atravesaba. "Como todos sabemos, estamos viviendo en tiempos muy feos. Lo que les voy a contar no es joda, lo estoy viviendo en carne propia a la distancia", escribió. Según contó, el 17 de marzo habría empezado con fuertes síntomas: "Hace cinco días que no puedo respirar, hace cinco días que estoy con vómitos violentos".



"Me deshidraté mal, y estoy con fiebre", contó, y dijo: "Para los que me conocen y saben tengo una alta tolerancia para el dolor. Esto no se compara con nada que viví. Sigo sin poder respirar bien, no duermo, me duele todo el cuerpo".



Halberian había implorado desde las redes que la gente le diera importancia al virus. "Los hospitales están que desbordan, no te pueden mantener a salvo. Tomen conciencia, dejen de joder y quédense en casa", escribió, y concluyó: "Cuídense los unos a los otros".



La mujer detalló que se encontraba aislada junto a su marido, Lars Christian Ottesen, en Los Ángeles, donde tuvo que asistir en reiteradas oportunidades a la sala de emergencia.



La argentina estaba radicada en la ciudad de Nueva York junto a Ottesen, con quien estaba casada hace dos años.



Sonia Halberian, su madre, maestra en el Colegio de Todos los Santos y exalumna del colegio Northlands, hizo uso de las redes para expresar su dolor con una foto que mostraba una vela encendida. La imagen recibió cientos de comentarios de apoyo de amigos y familiares que hace días seguían las actualizaciones que la mujer que publicaba en su cuenta de Facebook.