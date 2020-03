Hay 400 argentinos varados en Panamá: El aeropuerto cierra hasta fines de abril

Un grupo de 400 argentinos se encuentra varado en el aeropuerto de Panamá a la espera de que las autoridades de la cancillería en ese país resuelvan su situación. A los pasajeros les informaron que sus vuelos fueron cancelados porque las respectivas tripulaciones son de origen extranjero, por lo que no podrían ingresar a la Argentina. Como si fuera poco, la terminal aérea en la que están actualmente cerrará este domingo y no volverá a abrir hasta el próximo 30 de abril.En diálogo con Infobae, Juan Castex, uno de los pasajeros que se encuentra en esta situación, explicó el difícil momento que está pasando y se mostró preocupado porque teme que, en caso de salir de la zona de embarque, no lo dejen volver a entrar."Nosotros veníamos de Cancún (México), donde estábamos de vacaciones. Nos llamaron de la agencia de viajes y nos dijeron que fuéramos al aeropuerto inmediatamente porque habían cerrado Bogotá (Colombia, que era su próxima escala). Llegamos en un vuelo de Copa Airlines a Panamá cerca de las 15 (de este sábado) y nos dijeron que en ese momento ya había 100 argentinos varados hacía más de 24 horas", detalló el joven estudiante de periodismo.Castex precisó que, según le habían confirmado en un primer momento, tenía que tomarse un avión que salía a las 6 de la tarde (hora local) hacia Buenos Aires. Sin embargo, su regreso se complicó: primero le informaron que el vuelo se llevaría a cabo, pero que se pasaba para las 20 porque "los tripulantes no podían ir a la Argentina por ser extranjeros"."Antes de la hora de partida, nos dijeron que el vuelo se canceló porque llegó un avión con 20 personas infectadas y la Argentina decidió cerrar su frontera. A todo esto, ya habían venido otros argentinos que iban a hacer la misma escala que yo. Ahora somos como 400 personas y nos dicen que esperemos a la madrugada porque estaban hablando con la cancillería. Nos avisan que nos vamos a ir a la embajada", agregó.En este sentido, el joven aseguró que prefiere no "salir del aeropuerto" porque teme que, si lo hace, no lo dejen "volver a entrar". Por otra parte, resaltó que las maletas con todas sus pertenencias "ya están en combinación" para ir directo a Buenos Aires."El aeropuerto de Panamá cierra este domingo y abrirá recién el 30 de abril. En todos lados están cerrando sus fronteras hasta el 31 de marzo, pero acá es hasta abril. O sea que si no tomamos un avión esta madrugada, no sé cómo vamos a volver", se lamentó.Por su parte, la embajada habría autorizado el traslado de todas estas personas para que sean alojadas en la sede diplomática mientras se resuelve el problema, pero Castex señaló que "hay gente acá que tiene que trabajar y otras que son personas grandes"."No se realizó ningún protocolo (para detectar posibles casos de coronavirus). Lo único que hicieron fue repartir barbijos y pedir que nos pongamos mucho alcohol en gel. No hay nadie preparando ni tomándonos la temperatura. No podemos ir a Chile, porque nos enteramos que no aceptan gente extranjera. Tampoco a Bogotá. En Lima (Perú), hace como dos semanas que ya cerraron su frontera y Bolivia no saca vuelos. Además, acá hay mucha gente amontonada. Eso es algo que nos preocupa mucho también", remarcó.