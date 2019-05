Pascua sangrienta: Dolorosas imágenes tras las explosiones en Sri Lanka

? DERNIERE MINUTE - #SriLanka : Six explosions se sont produites ce Dimanche dans trois hôtels et trois églises du Sri Lanka où était célébrée la messe de Pâques, faisant au moins 42 morts et 280 blessés, a-t-on appris de sources policière et hospitalière." #SriLankaAttack pic.twitter.com/fn2k06gptE

Five #explosions reported in #SriLanka. Two explosions in St. Anthony's #Church in Kochchikade and #Negombo Katuwapitiya Church. Another explosion in Kingsbury Hotel and 3rd floor Shangri-La in Colombo. Another explosion reported in #Batticaloa. #lka @ShangriLaHotels pic.twitter.com/7jyOzlv8DH