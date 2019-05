Al menos 185 muertos y 500 heridos tras varias explosiones en Sri Lanka

Social media videos shows the chaos at the church where first explosion was reported in Negombo.

More than 20 persons killed and over 200 reportedly injured so far. #lka#SriLanka pic.twitter.com/dkKmKZjnvd — MDWLive! News (@MDWLiveFeed) 21 de abril de 2019

Video: 20 people dead and over 180 injured in a series of blasts in Colombo, Sri Lanka. pic.twitter.com/xPGJ5OeflC — Ahmer Khan (@ahmermkhan) 21 de abril de 2019

Multiple explosions in Colombo and other parts of Sri Lanka during Easter mass: Witnesses. pic.twitter.com/Lh5sjyfHzn — Ahmer Khan (@ahmermkhan) 21 de abril de 2019

At least 26 dead bodies are inside Kochchikade Church according to the Police, We are shocked, PM is charing an emergency meeting Minister Mano Ganeshan after visiting ST.Anthony's church in Kochchikade, #Colombo#lka #srilanka pic.twitter.com/vlGvuqAfCX — Ceylon Monster ?? (@ceylonmonster) 21 de abril de 2019

La situación de los cristianos en el país

este domingo tras una serie de, donde numerosos fieles celebraban el Domingo de Resurrección, según los últimos datos oficiales.La mayoría de las explosiones ocurrieron hacia las 8.45 (3.15 GMT), en al menos tres hoteles de lujo en Colombo y también en un iglesia de la capital y otra en Katana, en el oeste del país a unos 50 kilómetros al norte, informó ael portavoz de la Policía de Sri Lanka, Ruwan Gunasekara. Hacia el mediodía, una octava detonación fue registrada en la capital y el Ministerio de Defensa ordenó un toque de queda a partir de las 18 horas."Por favor, permaneced en calma y dentro de las casas. Hay muchas víctimas, incluidos extranjeros", aseguró en Twitter el ministro de Sri Lanka para las Reformas Económicas y la Distribución Pública, Harsha de Silva, tras visitar varios de los lugares atacados.. Estas acciones, de una violencia inhabitual y cuya naturaleza exacta se desconoce, no han sido reivindicadas hasta el momento.El 11 de abril pasado, el jefe de la policía de Sri Lanka, Pujuth Jayasundara, alertó en una nota a los oficiales de alto rango de queDe Silva señaló que habían convocado una reunión de emergencia y se mostró conmocionado por lo que había visto."Escenas horribles. He visto miembros amputados esparcidos por todos lados. Equipos de emergencia están desplegados en su totalidad en todos los puntos. Hemos llevado muchas víctimas al hospital, esperamos haber salvado muchas vidas", relató el ministro.Imágenes difundidas por los medios locales muestran la magnitud de la explosión en al menos una de las iglesias, con el techo del templo semidestruido, escombros y cuerpos esparcidos mientras la gente trata de socorrerlos.El primer ministro esrilanqués, Ranil Wickremesinghe, condenó los "ataques cobardes" y dijo que su gobierno trabajaba para "contener la situación"."Condeno enérgicamente los ataques cobardes de hoy contra nuestro pueblo", tuiteó Ranil Wickremesinghe."Hago un llamamiento a todos los esrilanqueses a permanecer unidos y fuertes en este momento trágico. El gobierno está tomando medidas inmediatas para contener la situación", agregó.Los fieles celebraban hoy el Domingo de Resurrección, el día más importante dentro de los ritos de la Semana Santa.Sri Lanka, con una población de 21 millones de habitantes, es un país mayoritariamente budista que cuenta con unos 1,2 millones de católicos.Junto al 70% de budistas, los hinduistas representan un 12%, los musulmanes un 10% y los cristianos un 7%. Los católicos son percibidos como una fuerza unificadora ya que tienen adeptos tanto entre los tamiles como los cingaleses.Sin embargo, algunos cristianos son mal vistos porque apoyan las investigaciones exteriores sobre los crímenes presuntamente cometidos por las fuerzas armadas contra los tamiles durante la guerra que culminó en 2009.Los ataques contra minorías religiosas en la isla se han venido repitiendo en el pasado, los últimos de relevancia en 2018, cuando el Gobierno tuvo que declarar el estado de emergencia después de se produjeran enfrentamientos entre musulmanes y cingaleses budistas con dos muertos y decenas de detenidos.