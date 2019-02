Lorena Bobbitt rompió el silencio: "Abusó de mí, me sentía aislada, encarcelada"

25 años después de esa noche en que su vida cambió, la ecuatoriana, que fue declarada no culpable por su acto, rompió el silencio y habló de lo que pasó en aquella jornada.A diferencia de la jovencita de pelo negro que se recuerda de los tiempos en que se hizo tristemente famosa, la Lorena Bobbit de la entrevista es una mujer plantada y serena, que nunca abandona la seriedad al hablar de lo que padeció junto a John Bobbit.Al referirse al momento en que mutiló el pene de su marido, la mujer, que ahora lleva su apellido de soltera, Gallo, sentenció: "La reacción que tuve fue algo traumática. Estaba psicológicamente destruida. No pude tener control cuando hice esta acción. No estaba mentalmente en una condición normal".La mujer relató que estaba muy enamorada del hombre cuando estaban de novios, pero que todo cambió luego del casamiento. Poco después de la boda, salieron a cenar, y luego el quiso tomar algo. "Estaba muy intoxicado con el alcohol. Veníamos en el auto y fue la primera vez que me golpeó".Agregó también que en el infierno que vivía se decía a sí misma que todo iba a pasar, "pero nunca pasaba. Estaba en el círculo vicioso de la violencia doméstica".La mujer contó después cómo salió de su infierno personal tras el episodio con su ex marido:Gallo también contó sobre su nueva relación, con un hombre que ahora es su esposo y que conoció en la universidad y habló de su hija, que tiene 13 años.La ecuatoriana también señaló la situación que viven hoy la mujeres víctimas de la violencia y el abuso de sus hombres, en relación con el pasado: "Hay muchos recursos donde una mujer puede salir y buscar ayuda.En la actualidad, Lorena Gallo trabaja para dar sostén a las mujeres que sufren todo tipo de violencia doméstica. "Si ayudo solo a una mujer a salir de la violencia doméstica ya tengo la misión cumplida", concluyó.Luego del juicio, Lorena Bobbitt recibió tratamiento psiquiátrico mientras que él formó una banda de rock para costear los gastos del juicio. La banda se llamaba The Severed Parts (Las partes cortadas).Fuente: La Nación.