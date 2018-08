Un fuerte sismo sacudió a varios estados de Venezuela

Un sismo de magnitud 7,3 grados en la escala de Richter sacudió esta tarde la costa norte de Venezuela, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). El temblor provocó alarma en la población y la evacuación en edificios en Caracas, según testigos, mientras que el Ministerio del Interior no reportó víctimas.



El sismo tuvo una profundidad de 123 kilómetros y el epicentro se ubicó 20 kilómetros al nordeste de Yaguaraparo, en el estado de Sucre, según el USGS. Otros estados afectados fueron Bolívar, Monagas, Nueva Esparta, Mérida, Portuguesa, Aragua, Carabobo, Táchira, Lara y Distrito Capital.



"Estamos en coordinación con los gobernadores haciendo evaluación", dijo el ministro del Interior, Néstor Reverol. "Pedimos la mayor tranquilidad y paciencia a la población", añadió.



Miles de personas debieron abandonar sus casas y lugares de trabajo, y permanecieron en la calle. El sismo ocurrió mientras en el palacio de gobierno se realizaba una concentración en apoyo al presidente Nicolás Maduro.



Según informaron bomberos en Caracas, en los informes que se tienen hasta el momento no se reportan daños en las estructuras en la capital; solo hay un edificio en el este de la ciudad que sufrió un desprendimiento en parte de su fachada sin que se reporten lesionados en el lugar. También informaron que los caraqueños desalojaron sin problemas las edificaciones.



"Lo sentimos más de dos minutos, nos mareamos muchísimo. Las lámparas se movieron, pero no hay daños en las zonas cercanas", dijo Rosymer Rodríguez, una periodista de la ciudad de Cumaná, capital de Sucre. "Todavía hay gente en las calles. Hay gente que está preparando bolsos por si acaso hay una réplica", agregó.





"La gente lo empezó a sentir [al temblor]y muchos bajaron corriendo. Se sintió incluso en las escaleras", dijo Jonathan Cuberos, de 39 años, gerente de un comercio en la urbanización de La Castellana. Mensajes en redes sociales indicaban que el movimiento se sintió fuertemente en toda la costa norte del país.



"Estábamos en la casa reposando, viendo televisión y de repente todo empezó a sacudirse", dijo Luis Alberto Montenegro, un artista plástico jubilado de 75 años.



"Fueron dos temblores: el primero suavecito, y el segundo, muy fuerte. Las lámparas del techo se estremecían. Fue allí cuando empezamos a correr. Pensé que se venían las paredes encima", contó Marlene Figueroa, una ama de casa que bajó de un sexto piso con sus hijos de nueve y cuatro años.



Un testigo en Cumaná, una de las ciudades más grandes cerca del epicentro, dijeron que hubo reportes iniciales de heridos en un centro comercial donde se cayó una escalera, pero no hubo otros reportes inmediatos de daños cerca.



El sismo también se sintió en Bogotá, la capital de la vecina Colombia, donde fueron evacuados varios edificios, según testigos.



Los dos últimos sismos más potentes que sufrió Venezuela fueron registrados el 29 de julio de 1967, de magnitud 6,7°, en Caracas, con más de 200 muertos, y el 9 de julio de 1997, de 7°, en Cariaco (Sucre), que dejó 73 víctimas fatales.