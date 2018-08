Atentado frente al Parlamento Británico deja varios heridos

Foto 1/2 Foto 2/2

"Estamos tratando esto como un incidente terrorista", declaró a la prensa el jefe de la unidad terrorista, Neil Basu. El conductor, de entre 25 y 30 años, fue detenido y es sospechoso de "delitos de terrorismo".

"Por ahora no está cooperando", agregó Neil Basu, al subrayar que "la prioridad" de las fuerzas de seguridad era establecer su identidad y sus motivos para realizar este acto.



Dos personas fueron hospitalizadas, entre ellas una mujer "en estado grave" pero "no está en peligro de muerte", y un hombre que ya salió del hospital, agregó. Una tercera persona fue tratada en el lugar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que había criticado la respuesta de las autoridades británicas en ataques anteriores en Reino Unido, reaccionó furioso en Twitter. "Otro ataque terrorista en Londres (...) estos animales están locos y deben ser tratados con dureza y fuerza!", lanzó.

Una reunión interministerial de crisis se fijó para las 13H00 GMT.

A las 07H37 de hoy (06H37 GMT), un automóvil Ford Fiesta gris metalizado atropelló ciclistas y peatones antes de estrellarse contra las vallas de seguridad del Parlamento. Su conductor, único ocupante del vehículo, fue detenido por los policías presentes en el lugar, declaró Scotland Yard en un comunicado donde precisaron que no encontraron ningún arma en la zona donde ocurrió este acto.



Imágenes difundidas en las redes sociales muestran a policías fuertemente armados que rodean el vehículo gris del cual sacan al conductor y se lo llevan esposado, mientras que las calles alrededor del Parlamento en Westminster fueron cerradas a la circulación. En otros videos se puede ver a la controlando al conductor, vestido con pantalón jean y chaqueta negra.



"Había un automóvil gris metalizado estrellado contra las barrera negras y salía humo", dijo a la AFP un camarógrafo de ITN, Donovan Parsons. "Seis 4x4 pasaron por delante nuestro. Muchos policías salieron armados y se acercaron al vehículo, apuntando sus armas a las ventanas", agregó.

Una decena de patrullas policiales y al menos tres ambulancias estaban estacionadas cerca del Parlamento, hasta donde también se desplazaron equipos de artificieros y perros policías. La estación de metro de Westminster también fue cerrada.



Toda la zona donde ocurrió el incidente era sobrevolada por un helicóptero y fue acordonada por las fuerzas de seguridad, constató un periodista de la AFP.



"Acto deliberado"

"Parecía ser un acto deliberado", contó una transeúnte, Ewalina Ochab, consultada por la agencia británica Press Association. "Yo estaba caminando del otro lado" de la calle, escuché ruidos y alguien gritó. Me di la vuelta y vi un automóvil gris que iba muy rápido y muy cerca de las barreras, incluso sobre la acera", dijo.



Un turista francés, Emmanuel Guy, contó a la AFP que "sospechamos que había pasado algo serio porque estaba cerrado.

Pensamos en el atentado de Londres que fue en el puente de Westminster", dijo al admitir que este hecho alteraría su programa de visita.

La primera ministra Theresa May envió su solidaria a los heridos y agradeció a los servicios de emergencia por su respuesta "valiente y rápida", escribió en Twitter.



El Reino Unido fue sacudido en 2017 por una ola de atentados, de los cuales cuatro fueron reivindicados por el grupo yihadista Estado Islámico, que dejaron en total 36 muertos y 200 heridos.

Uno de esos ataques ocurrió en marzo en el Puente de Westminster, que conduce al Parlamento.

El autor del atentado atropelló primero a varias personas que iban caminando sobre la acera del puente y terminó su carrera contra las rejas del Parlamento.



El autor, Khaldi Masood, bajó enseguida del automóvil, ingresó en el recinto del parlamento y apuñaló mortalmente a un policía antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad.

Desde entonces se instaló una barrera de seguridad de cemento y acero alrededor de las rejas del Parlamento y en las aceras que conducen al puente.