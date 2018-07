Padres de chicos atrapados le respondieron al entrenador: "No estamos enojados"

El entrenador de fútbol que permaneció atrapado junto a 12 chicos en una cueva en Tailanda, a donde los llevó pese a que se desaconseja entrar en época de monzones, le escribió una carta de los padres de los jóvenes en la que les pidió perdón por lo ocurrido y ellos le transmitieron su agradecimiento, apoyo y le aseguraron "no estar enojados".



"A todos los padres: ahora los niños están bien ...Y les prometo que me haré cargo de los niños lo mejor que pueda. Gracias por todos los que vinieron a ayudar. Y lo siento mucho por los padres. Gracias por todo el apoyo moral, pido perdón a todos los padres", escribió el entrenador en una carta que los rescatistas dieron a conocer.



La respuesta no tardó en llegar y las familias expresaron todo su apoyo para el entrenador en este momento tan difícil. "Gracias por cuidar bien a los 12 chicos, quiero decirte que no te sientas mal, todos te agradecemos por cuidar bien a nuestros hijos", le contestó el padre de Pong, en representación de todos los adultos.



Y, todos juntos, también decidieron apoyarlo moralmente. "Entrenador, no te culpes. Los padres, las madres y todos queremos que estés relajado. Ninguno está enojado con vos. Todos te entienden y te envían los mejores deseos y coraje. Gracias por ayudarnos a cuidar de nuestros hijos. Vos entraste ahí con ellos y tenés que salir con ellos. Y debes salir sano", se lee en el mensaje.



En las últimas horas se conocieron las cartas que los pequeños escribieron para sus padres. Una de ellas, tal vez la más emotiva, fue la de Mik. "No se preocupen por mí, los extraño a todos. Los quiero. Yo estoy bien aquí, mis hermanos los marines me están cuidando", escribió.