"Así eras a las 11 semanas": Enorme cartel "pro-vida" a metros del Vaticano

La aparición de un enorme cartel contrario al aborto firmado por una asociación "pro-vida" a metros del Vaticano encendió en las últimas horas la polémica en las calles de Roma, incluyendo pedidos de organizaciones pro-aborto a que el gobierno comunal retire la imagen de las calles."Así eras a las 11 semanas", afirma el cartel de 11 metros por 7 colocado en el costado de un edificio en Via Gregorio VII número 46, a tres cuadras exactas de la residencia de casa Santa Marta en la que vive el papa Francisco.La ilustración, que muestra a un feto desarrollado en la undécima semana de gestación, va acompañada de leyendas con el desarrollo humano hasta entonces: "Todos tus órganos estaban presentes"; "Ya te chupabas el pulgar" y "Tu corazón latía ya desde la tercera semana tras la concepción"."Y ahora estás aquí porque tu madre no te abortó", agrega el cartel, que permanecerá en la calle hasta el 15 de abril y lleva la firma de la asociación sin fines de lucro "Pro-Vida", en recuerdo, negativo, de los 40 años de la ley 194 que en 1978 despenalizó el aborto en Italia.Una de las primera en criticar la expresión de la ONG fue la senadora saliente del Partido Democrático, Monica Cirinnà, impulsora de la ley para el matrimonio entre gays, que escribió en twitter que consideraba "vergonzante que por las calles de Roma se permitan manifestaciones contratan ley del Estado y contra el derecho de elegir de las mujeres", pidiendo la "remoción de inmediato" de la gigantografía que de todos modos no contiene ni malas palabras ni expresiones de rechazo implícito a la norma.El grupo feminista "Roma Torna Roma" anunció una concentración en Via Gregorio VII frente al cartel, para mañana de 10 a 12, propuesta que fue acompañada por el grupo de mujeres del Partido Democrático.La ong "Pro Vida" aseguró en tanto a través de su página Facebook que "el cartel está moviendo las conciencias y por eso enoja", al tiempo que afirmó que "el aborto elimina un ser humano y daña gravemente la salud de las mujeres", por lo que consideró que "todas las feministas y mujeres socialistas honestas deberían estar contra el aborto".