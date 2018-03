Toma de rehenes en Francia sería un "ataque terrorista": Habría dos muertos

El alcalde de la ciudad dijo que dos personas sufrieron disparos en la toma de rehenes, pero no especificó si estaban heridas o muertas.

El hombre quedó solo dentro del supermercado junto a un policía, tras la salida de todas las demás personas que estaban en el lugar, dijo el alcalde Éric Menassi, aunque la información no fue confirmada por la Fiscalía.

Las fuerzas de seguridad respondían a dos incidentes separados, uno en el supermercado de Trebes y otro en la cercana ciudad de Carcassonne, donde un policía fue herido de bala.



No quedó claro si los hechos estaban vinculados.

En Trebes, el hombre irrumpió en un supermercado Super U a media mañana, y luego se escucharon disparos, dijeron fuentes de seguridad a Bfmtv.

La Fiscalía local dijo que el hombre reivindicó su lealtad al EI.

Testigos dijeron que gritó "soy un soldado de Dáesh", uno de los nombres con los que se conoce al EI.

Autoridades locales tuitearon que la zona está acordonada y vedada al público.



La Fiscalía de París dijo que la toma de rehenes en un supermercado de Trebes, en el sur de Francia, es un "ataque terrorista", lo que sería el incidente de seguridad más grave desde la elección del presidente liberal Emmanuel Macron, en mayo pasado.

Los hechos llegan con Francia en alerta máxima luego de una serie de atentados yihadistas desde 2015, que comenzó en enero de ese año con un ataque a las oficinas de la revista satírica Charlie Hebdo, que dejó 12 muertos.



Meses más tarde, yihadistas del EI mataron a 130 personas en París en noviembre de 2015 al atacar bares, restaurantes y la sala de concierto Bataclán, además del estadio de fútbol de Saint Denis, a las afuera de la capital.

En julio de 2016, en otro ataque reivindicado por el EI, un hombre a bordo de un camión atropelló a una multitud en la sureña ciudad de Niza y mató a 84 personas cuando el país celebraba el Día de la Bastilla.