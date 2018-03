Actriz porno demandó a Trump para anular el pacto de confidencialidad

Una actriz porno que afirma haber tenido relaciones sexuales con Donald Trump presentó el martes una demanda para invalidar un acuerdo de confidencialidad que firmó días antes de las elecciones presidenciales de 2016 y el cual le impide hacer declaraciones sobre esos presuntos encuentros íntimos.La demanda civil, que fue presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles, argumenta que el acuerdo no es válido porque los único que firmaron fueron Stephanie Clifford -conocida en la industria porno como Stormy Daniels-y el abogado de Donald Trump, Michael Cohen.La demanda alega que Cohen ha intentado evitar que Clifford hable de su relación sexual con el presidente estadounidense. La última vez que intentó impedir que se pronunciara fue el 27 de febrero de 2018."Para ser claros, los intentos de intimidación a la señora Clifford para mantener silencio y proteger al señor Trump no paran. El 27 de febrero de 2018, o cerca a esa fecha, el abogado del señor Trump, el señor Cohen, de manera secreta inició un montaje totalmente arbitrario contra la señora Clifford en Los Ángeles", dice la demanda a la que tuvo acceso NBC.Michael Avenatti, abogado de Clifford, pide en la demanda que se declare que el acuerdo de confidencialidad "no existe porque, entre otras cosas, el señor Trump nunca los firmó".En la demanda también se dice que Cohen ha intentado reiteradas veces de silenciar a Clifford y, según las reglas del colegio de abogados de Nueva York, a la que Cohen pertenece, debería siempre mantener a su cliente informado.Además, Clifford denuncia que Cohen, a través de intimidaciones y tácticas coercitivas, la forzó a firmar un documento en el que declaraba que los reportes sobre su relación con Trump eran falsos.El 17 de octubre de 2016, poco más de tres semanas antes de los comicios del 8 de noviembre, el representante legal de Clifford escribió un correo electrónico a Cohen comunicándole la cancelación del acuerdo debido al impago del mismo."Por favor, tenga en cuenta que mi cliente considera el acuerdo cancelado", escribió el abogado de Clifford, Keith Davidson, en un correo al que ha tenido acceso el diario The Washington Post.De acuerdo con esta información, Cohen se había comprometido a efectuar un pago de 130.000 para comprar el silencio de la actriz, pero el pago se retrasó debido a que el letrado quiso crear una empresa para canalizar la transferencia.Finalmente, días después de recibir el correo, Cohen realizó el pago a Clifford, según reconoció el propio letrado el pasado mes de febrero, si bien no llegó a aclarar los motivos de esta transacción.