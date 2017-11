Masacre en iglesia de EE.UU: El tirador es un ex militar con antecedentes

Internacionales Más de 27 personas murieron tras un tiroteo en una iglesia de Texas

El hombre que entró a tiros en una iglesia en Texas había sido dado de baja de Fuerza Aérea por acusaciones de haber agredido a su esposa e hijo, informó una portavoz de esa rama armada.Devin Kelley estuvo encarcelado 12 meses tras un juicio militar en el 2012. Fue dado de baja por mala conducta y se le rebajó de rango, dijo la vocera Ann Stefanek.Añadió que Kelley trabajó en el departamento de logística en la Base Aérea Holloman en Nuevo México, desde el 2010 hasta que fue destituido en el 2014. En ese puesto estuvo a cargo del transporte de pasajeros, carga y propiedad privada en vías de transporte militar.Las autoridades no dijeron su nombre en una conferencia de prensa sobre el suceso, y sólo dijeron que se trataba de un hombre de raza blanca de unos veintitantos años.Pero fuentes oficiales identificaron a Kelley como la persona que entró a tiros el domingo en la iglesia First Baptist Church de Sutherland Springs, Texas. Dejó 26 muertos y 20 heridos.Una fuente oficial que pidió no ser identificada dijo que Kelley vivía en un suburbio de San Antonio y a que todas luces no tenía nada que ver con grupos terroristas. Los funcionarios informaron que estaban escudriñando las redes sociales del individuo, incluyendo un mensaje en que al parecer esgrime un fusil semiautomático tipo AR-15.Según registros oficiales en internet, la dirección de la casa de Kelley está en New Braunfels, Texas, en las afueras de San Antonio a unos 56 kilómetros de Sutherland Springs.