Con un detector de metales, cazador de tesoros hizo su sueño realidad

Desde hace mucho tiempo, Mike Smale, pescador profesional e historiador aficionado, lleva adelante el club de Detectores del Sur, del que participan algunos amigos y otros amantes del folclore local. Su tecnología está lejos de ser de avanzada, apenas un detector de metales básicos, que ya habían utilizado rastreando kilómetros y kilómetros en la zona, sin mayor suerte que haber encontrado viejos trastos, chatarra y muchas partes de autos.Mike, vive en Inglaterra, en Bridport, una localidad de West Dorset. Un día, iba a la caza del tesoro con amigos del club, cuando encontró un tesoro de monedas de plata romanas. Para ser exactos, 660 denarios romanos. Los expertos sugieren que el descubrimiento es muy importante, ya que arrojará luz sobre la historia de la Gran Bretaña romana.La "búsqueda del tesoro" fue organizada por Sean MacDonald, quien albergaba la esperanza de presenciar el descubrimiento de un importante tesoro. De repente, el detector de Smale comenzó a sonar insistentemente, momentos antes de que Smale descubriera la primera de la que resultaría ser una gran cantidad de monedas."Fue increíble, verdaderamente un hallazgo de los que se hacen una sola vez en la vida," dijo Smale.Sin perder tiempo, Smale llamó a las autoridades, quienes se encargaron de seccionar la zona: "Tenía una buena idea de lo que era. Había ya encontrado uno o dos denarios romanos aquella mañana. Cuando cavé un agujero, vi dos monedas que sobresalían del fondo, así que llamé a Sean para que echara un vistazo," comentó. "Es un gran hallazgo, el más grande para mí, pero no voy a dejarlo. Es muy divertido y seguiré haciéndolo," añadió Smale.Por otro lado, un MacDonald, que no pudo creer lo que encontraron, dijo que "un hallazgo como este no tiene precedentes, nunca he visto un tesoro de esta magnitud antes".Pero hay algo aún más impresionante: Algunas de las monedas datan de la época de Marco Antonio y Cleopatra.Algunos de los discos de metal fueron acuñados durante la época del general romano Marco Antonio, aliado con Cleopatra en Egipto, y los expertos sugieren que un descubrimiento arqueológico de esta magnitud y variedad es algo realmente singular."Los arqueólogos de las excavaciones no podían creer lo que estaban viendo, ya que estas monedas son muy raras. Personalmente pienso que un hallazgo de esta magnitud y variedad no volverá a producirse," apuntó MacDonald para The Herald .El numismático y experto en monedas Dominic Chorney decía después de examinar las fotos de las monedas que algunas de ellas presentan imágenes de dioses y fueron emitidas por la República romana algunos siglos antes del nacimiento de Jesucristo. En una declaración larga y detallada, Chorney explicó según informa The Herald , "Otras, que muestran una característica galera - un tipo de barco romano - fueron acuñadas por Marco Antonio mientras estaba aliado con su amante Cleopatra en Egipto, entre el otoño del 32 a. C. y la primavera del 31 a. C. Cada una de ellas conmemora las diversas legiones bajo su mando. Las monedas de Antonio circulaban ampliamente en el Imperio romano, y ciertamente han recorrido un largo camino"."Las monedas republicanas de Antonio fueron emitidas antes de la invasión romana de Gran Bretaña en el 43 d. C., y habrían pasado por los bolsillos de soldados y ciudadanos romanos por igual. Otras fueron emitidas por los emperadores que reinaron durante el siglo I d. C. Una de las que puedo ver en la fotografía fue acuñada por el desventurado emperador Otón, quien sólo reinó durante tres meses (de enero a abril del 69 d. C.), durante las guerras civiles que siguieron el asesinato del famoso emperador Nerón".En última instancia, Chorney no olvidó mencionar que el descubrimiento de estas monedas posiblemente revele nueva información sobre la historia de la Gran Bretaña romana: "Hallazgos de monedas como éste son fascinantes, e increíblemente importantes para arrojar luz sobre la historia de la Gran Bretaña romana," señaló en declaraciones recogidas por The Herald. Las monedas serán entregadas al juez de instrucción para su valoración, y probablemente vendidas a un museo a continuación, dividiéndose las ganancias a partes iguales entre el propietario del terreno y Smale.